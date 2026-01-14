Á hậu Thu Ngân mang hơn 100kg hành lý lên đường thi Miss Intercontinental 2026

HHTO - Á hậu Thu Ngân mang theo hơn 100kg hành lý cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình 2 tuần tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2026 ở Ai Cập. Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2026.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân đã khởi hành sang Ai Cập, bắt đầu hành trình dự thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53. Hành trình thi quốc tế của Thu Ngân kéo dài trong 2 tuần, từ ngày 14/1 đến 29/1.

Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, Á hậu Thu Ngân diện thiết kế gợi cảm của NTK Thanh Hương Bùi, khoe vòng eo nhỏ và chân dài thon gọn cùng thần thái rạng rỡ.

Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh đến cổ vũ người đẹp.

Ba, mẹ và người thân của Thu Ngân cũng từ quê nhà Cà Mau lên TP. Hồ Chí Minh để tiếp thêm động lực cho con gái.

Đồng hành cùng Á hậu Thu Ngân tại đấu trường nhan sắc quốc tế, ekip đã chuẩn bị hơn 100kg hành lý với gần 30 bộ trang phục đến từ các nhà thiết kế, thương hiệu Việt. Từng món phụ kiện đi kèm đều được tính toán bài bản, đảm bảo sự chỉn chu, ấn tượng giúp người đẹp sẵn sàng tỏa sáng trên sân chơi quốc tế.

Hành lý của Thu Ngân còn có bộ trang phục dân tộc Châu Ro Cầu Mùa. Đây không chỉ là một bộ trang phục dự thi mà còn là tâm huyết của Thu Ngân, NTK Phạm Thị Ngọc Trang và NTK Nguyễn Việt Hùng với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Châu Ro đến với bạn bè thế giới.

Bên cạnh đó là trang phục dạ hội cho đêm Chung kết do NTK Thượng Gia Kỳ thực hiện. Thiết kế mang tên Desert Flame - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

Để chuẩn bị cho Miss Intercontinental, Thu Ngân đã tích cực trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp - ứng xử, tiếng Anh, catwalk, trang điểm… suốt thời gian qua.

Á hậu Thu Ngân sẽ chính thức nhập cuộc vào ngày 14/1, tranh tài cùng khoảng 60 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh cơ hội khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa rực rỡ của Ai Cập, Thu Ngân cùng các thí sinh sẽ tham gia những thử thách và vòng thi phụ. Chung kết Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 sẽ diễn ra tại Ai Cập vào ngày 29/1.