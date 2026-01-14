Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Á hậu Thu Ngân mang hơn 100kg hành lý lên đường thi Miss Intercontinental 2026

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Thu Ngân mang theo hơn 100kg hành lý cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình 2 tuần tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2026 ở Ai Cập. Cô là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2026.

Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân đã khởi hành sang Ai Cập, bắt đầu hành trình dự thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53. Hành trình thi quốc tế của Thu Ngân kéo dài trong 2 tuần, từ ngày 14/1 đến 29/1.

thu-ngan2.jpg
thu-ngan3.jpg

Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, Á hậu Thu Ngân diện thiết kế gợi cảm của NTK Thanh Hương Bùi, khoe vòng eo nhỏ và chân dài thon gọn cùng thần thái rạng rỡ.

﻿thu-ngan.jpg﻿
thu-ngan7.jpg
thu-ngan4.jpg

Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh đến cổ vũ người đẹp.

thu-ngan1.jpg

Ba, mẹ và người thân của Thu Ngân cũng từ quê nhà Cà Mau lên TP. Hồ Chí Minh để tiếp thêm động lực cho con gái.

Đồng hành cùng Á hậu Thu Ngân tại đấu trường nhan sắc quốc tế, ekip đã chuẩn bị hơn 100kg hành lý với gần 30 bộ trang phục đến từ các nhà thiết kế, thương hiệu Việt. Từng món phụ kiện đi kèm đều được tính toán bài bản, đảm bảo sự chỉn chu, ấn tượng giúp người đẹp sẵn sàng tỏa sáng trên sân chơi quốc tế.

thu-ngan2.jpg
thu-ngan1.jpg

Hành lý của Thu Ngân còn có bộ trang phục dân tộc Châu Ro Cầu Mùa. Đây không chỉ là một bộ trang phục dự thi mà còn là tâm huyết của Thu Ngân, NTK Phạm Thị Ngọc Trang và NTK Nguyễn Việt Hùng với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Châu Ro đến với bạn bè thế giới.

Bên cạnh đó là trang phục dạ hội cho đêm Chung kết do NTK Thượng Gia Kỳ thực hiện. Thiết kế mang tên Desert Flame - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập.

thu-ngan6.jpg
thu-ngan5.jpg

Để chuẩn bị cho Miss Intercontinental, Thu Ngân đã tích cực trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp - ứng xử, tiếng Anh, catwalk, trang điểm… suốt thời gian qua.

Á hậu Thu Ngân sẽ chính thức nhập cuộc vào ngày 14/1, tranh tài cùng khoảng 60 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh cơ hội khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa rực rỡ của Ai Cập, Thu Ngân cùng các thí sinh sẽ tham gia những thử thách và vòng thi phụ. Chung kết Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) lần thứ 53 sẽ diễn ra tại Ai Cập vào ngày 29/1.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Á hậu Thu Ngân #Miss Intercontinental #Hành lý #Hoa hậu Liên lục địa #Ai Cập #Trang phục #Dự thi

Xem thêm

Cùng chuyên mục