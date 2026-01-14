"Bản sao Han Soo Hee" ở show hẹn hò Transit Love 4 giúp một mẫu váy "cháy hàng"

HHTO - Trong tập mới nhất của show hẹn hò Transit Love 4, người chơi Hyun Ji "hớp hồn" hai mỹ nam nhờ diện mạo dịu dàng. Mẫu đầm được sao nữ lăng xê ghi nhận lượt tìm kiếm khủng, khiến một thương hiệu nội địa Hàn rơi vào tình trạng "quá tải".

Show hẹn hò Transit Love 4 duy trì sức hút với cộng động mạng cho tới tận tập 19. Bên cạnh tuyến tình cảm phức tạp giữa dàn cast, khoảnh khắc "bùng nổ visual" của sao nữ Hyun Ji nhận được sự quan tâm lớn từ các tín đồ thời trang.

Trong buổi hẹn hò tập thể, Hyun Ji xuất hiện trong mẫu váy cổ yếm, dáng ngắn vải voan bay bổng, đeo túi xách mini và scrunchie be trắng đồng màu đầm.

Diện mạo yêu kiều của Hyun Ji nhanh chóng "hớp hồn" hai sao nam Yoo Sik và Baek Hyun ngay khi vừa xuất hiện. Trả lời phỏng vấn riêng, Baek Hyun khen ngợi tình đầu về lựa chọn trang phục giúp cô trở nên xinh đẹp hơn.

Người xem cũng bày tỏ sự yêu thích với tạo hình hẹn hò của sao nữ. Chiếc váy ghi nhận lượt tìm kiếm "khủng" trên các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến tại Hàn Quốc chỉ sau vài giờ phát sóng.

Sau khi "truy" ra "in tư", sản phẩm đầm Halter Chiffon của thương hiệu nội địa Of Yoon được bán với giá khoảng 450 nghìn đồng nhanh chóng "cháy hàng". Theo chia sẻ của chủ thương hiệu, có hơn 1 nghìn sản phẩm được tiêu thụ chỉ trong vài giờ. Chỉ số nhanh chóng nhảy vọt lên tới hơn 13 nghìn đơn đặt hàng cho cả 5 phiên bản màu sắc. Đây là mức doanh thu theo ngày cao kỷ lục của thương hiệu trong vòng một năm qua.

"Cơn lốc" khiến chủ shop Of Yoon phải đăng bài viết để thông báo tình hình: "Thật sự cảm ơn mọi người vì đơn hàng cứ tăng lên theo từng giây... Mình đã tìm nhà máy có tốc độ sản xuất nhanh nhất và đặt hàng số lượng tối đa rồi. Nếu các bạn đặt bây giờ thì sẽ mất khoảng 7 ngày mới có hàng nhé, vì lượng đơn hiện tại quá... quá nhiều rồi."

Đáng chú ý, Hàn Quốc hiện đang là mùa Đông, sản phẩm trái mùa này vẫn ghi nhận lượng đơn đặt hàng tăng chóng mặt. Thương hiệu cũng cam kết không tăng giá sản phẩm dù đang gây sốt thị trường. Hiệu ứng này được xem là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng của người chơi Hyun Ji nói riêng, Transit Love 4 nói chung.

Hyun Ji, 29 tuổi là tiếp viên hàng không được xem là nhân tố hút view của show thực tế. Cô gây sốc khi tham gia Transit Love 4 cùng tận 2 bạn trai cũ là Baek Hyun và Seung Yong.

Tình cảm của người xem dành cho người chơi nữ "lên xuống thất thường". Một mặt, khán giả "thích mê" năng lượng tự tin cùng ngoại hình gợi nhớ tới Han So Hee của cô. Trong khi đó, một số thái độ phức tạp của Hyun Ji với người cũ bị chỉ trích là độc hại.

Transit Love khai thác câu chuyện của những cặp đôi đã tan vỡ. Họ tụ họp tại nhà chung để nhìn lại những mối quan hệ cũ, gặp gỡ người mới và tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Mùa 4 của show hẹn hò duy trì ngôi vị số 1 về số lượng người đăng ký trả phí trong 14 tuần liên tiếp. Chỉ số này phản ánh mức độ thành công vượt trội của mùa 4.