Gợi ý cách phối đồ ổn áp với 5 trang phục năng động nhất trên sàn diễn Chanel

HHTO - Dưới đây là những gợi ý phối đồ hằng ngày từ sàn diễn của nhà mốt thượng lưu Chanel, phù hợp với các nàng hiện đại và năng động, và cũng không hề kén dáng như chúng ta vẫn tưởng.

Quần jeans

Quần jeans và áo len là công thức trang phục không cần suy nghĩ nhiều trong những ngày se se lạnh. Nhưng có một gợi ý đơn giản giúp những món đồ cơ bản trở nên sang trọng và sành điệu hơn. Mặc một chiếc áo cổ cao bên dưới áo khoác có khóa kéo, tạo ra sự tương phản thị giác có chủ ý nhưng vẫn giản dị và tinh tế.

Quàng khăn ngang eo

Đây là một mẹo phối đồ mà các ngôi sao thời trang đã áp dụng từ sàn diễn Chanel. Điều này xác nhận cách quàng khăn ngang eo đang trở thành xu hướng mới trong việc tạo điểm nhấn. Những chiếc khăn màu sắc tươi tắn, rực rỡ thổi luồng sinh khí mới vào những bộ trang phục màu tối.

Sự phóng khoáng thú vị

Những bộ vest lấy cảm hứng từ trang phục nam giới luôn mang lại cái nhìn quyền lực và cứng cỏi. Tip để chúng trông mới mẻ và thời trang hơn chính là không phối đồng bộ, và cởi bỏ khuy. Nếu muốn tăng cảm giác sang trọng, hãy thêm chiếc cà vạt buông lỏng để tạo hiệu ứng mềm mại, tự nhiên và kiểu rất Chanel.

Kẻ caro

Cả ngành thời trang đang phát cuồng vì họa tiết kẻ caro. Cách dễ nhất để họa tiết này bớt nhàm chán là kết hợp các loại chất liệu khác nhau, như cách phối khéo léo giữa vải tweed và denim trên sàn diễn Chanel. Kiểu phối này vừa giữ cho vẻ ngoài luôn thời thượng, nổi bật, dù trang phục đơn giản.

Áo khoác không tay

Áo khoác không tay đang xuất hiện nhiều kiểu dáng thiết kế cấu trúc, ấn tượng hơn. Một chiếc áo khoác dài được chăm chút kỹ lưỡng, đính kết cầu kỳ là kiểu đầu tư giúp nâng tầm bất cứ món đồ nào bạn kết hợp cùng. Ngay cả một chiếc áo phông trắng đơn giản cũng có thể đạt đến đẳng cấp thời trang cao cấp khi khoác thêm lớp áo ngoài ấn tượng.