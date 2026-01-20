Taylor Swift hoãn đám cưới để cùng hôn phu "vượt khó" bởi anh sa sút phong độ?

HHTO - Gần đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn Taylor Swift đang phải tạm gác lại các khâu chuẩn bị cho hôn lễ, tập trung nhiều hơn vào việc cổ vũ tinh thần Travis Kelce khi anh đứng trước ngã rẽ khó khăn của sự nghiệp. Thực hư vụ việc ra sao?

Sau một mùa giải ẩm đạm cùng đội Kansas City Chiefs, Travis Kelce đang trải qua giai đoạn tâm lý khá nặng nề. Theo các nguồn tin từ Daily Mail và Page Six, nam cầu thủ cảm thấy thất vọng vì đội nhà không đạt được kết quả như kỳ vọng, đồng thời phải đối mặt với áp lực giải nghệ sau nhiều năm cống hiến cho bộ môn bóng bầu dục.

Travis Kelce hiện đang cân nhắc việc thi đấu thêm một mùa nữa hay rẽ hướng sang ngành giải trí. Ảnh: Getty

Theo nguồn tin thân cận, Travis Kelce đang trải qua cảm giác "hụt hẫng" sau khi chưa đạt được mục tiêu giành thêm danh hiệu Super Bowl. Việc đứng trước khả năng khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp để bước sang một chặng đường mới được cho là không dễ dàng với nam cầu thủ, khiến anh trở nên trầm lắng và suy nghĩ nhiều hơn trong thời gian gần đây.

Đối với giọng ca Fortnight, đây được xem là thử thách thực tế đầu tiên trong mối quan hệ của cả hai. Sau quãng thời gian cùng chia sẻ những cột mốc thành công trong sự nghiệp, từ các tour diễn lớn đến những mùa giải thăng hoa, Taylor Swift và Travis Kelce đang đối diện với giai đoạn đòi hỏi sự đồng hành và thấu hiểu nhiều hơn.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đang trải qua giai đoạn "thử thách" cho mối quan hệ. Ảnh: Instagram Travis Kelce

Trước tình trạng của vị hôn phu, Taylor Swift được cho là đã chủ động điều chỉnh nhịp độ chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nữ ca sĩ chọn cách không áp lực chuyện cưới xin để Travis Kelce có không gian riêng giải quyết bài toán sự nghiệp.

“Taylor Swift chọn cách ở bên để động viên Travis Kelce, thay vì thúc giục các kế hoạch đám cưới. Cô muốn anh tập trung giải quyết những quyết định liên quan đến sự nghiệp trước, bởi đó là điều có ý nghĩa lớn với Travis”, một người bạn thân của cặp đôi chia sẻ.

Nữ ca sĩ chủ động tạm hoãn các kế hoạch để đồng hành với vị hôn phu. Ảnh: The Hollywood Reporter

Lễ cưới của cặp đôi ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026 tại căn biệt thự ở Rhode Island. Tuy nhiên, theo các nguồn tin độc quyền, Taylor Swift và Travis Kelce hiện cân nhắc thêm một địa điểm khác tại Tennessee để tổ chức buổi lễ bổ sung, hoặc lựa chọn không gian biệt lập hơn nhằm đảm bảo sự riêng tư.

Trong khi đó, quyết định cuối cùng về tương lai thi đấu của Travis Kelce dự kiến sẽ được anh thông báo với ban lãnh đạo đội bóng vào đầu tháng 3. Mốc thời gian này được xem là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình các kế hoạch cá nhân của cặp đôi trong thời gian tới.

Cặp đôi tại lễ đính hôn ngày 26/8/2025. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vướng tin hẹn hò từ năm 2023 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn của làng giải trí và thể thao. Tháng 8/2025, cặp đôi chính thức công bố đính hôn, đánh dấu mối quan hệ nghiêm túc sau thời gian gắn bó song song với những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mỗi người.