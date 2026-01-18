Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hành trang cần thiết để vào thế giới sinh tồn của 28 Năm Sau: Ngôi Đền Tử Thần

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trước khi chính thức ra rạp để trải nghiệm "28 Năm Sau: Ngôi Đền Tử Thần" (28 Years Later: The Bone Temple), việc điểm lại một số thông tin then chốt từ các phần trước là bước cần thiết để khán giả có thể theo dõi trọn vẹn mạch phim.

Nguồn gốc và sức tàn phá của virus cuồng loạn

Không bắt nguồn từ một dịch bệnh hư cấu hoàn toàn, chủng virus trong thế giới của 28 Years Later có nguồn gốc từ một biến thể của virus dại. Được gọi với cái tên "Rage Virus" (Virus Cuồng loạn), loại mầm bệnh này tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của vật chủ chỉ sau vài giây tiếp xúc qua đường máu hoặc nước bọt.

e4ec76f985560a085347.jpg
"28 Days Later" từng "gây sốt" vì được dựng theo phong cách phim tài liệu, tăng cảm giác đáng sợ do tính chân thật. Ảnh: 20th Century Studios﻿

Người nhiễm bệnh không mất đi ý thức hoàn toàn nhưng rơi vào trạng thái phẫn nộ cực độ, mất khả năng kiểm soát hành vi và sở hữu tốc độ di chuyển đáng sợ. Đặc tính này được khai thác rõ nhất trong phần phim đầu tiên, nơi khán giả chứng kiến khoảnh khắc xã hội Anh sụp đổ chỉ trong vài tuần. Các phần sau không tập trung giải thích lại nguồn gốc mà mở rộng hậu quả lâu dài, từ sự tan rã của cộng đồng cho đến những nỗ lực tái thiết mong manh.

mv5bmtq2ntm3ndi1nv5bml5banbnxkftztgwnda2nzu5mte-v1.jpg
Trước năm 2002, hình ảnh xác sống trong mắt khán giả thường là những cái xác chậm chạp, vô hồn, phim đã thay đổi điều đó. Ảnh: 20th Century Studios

Có cần xem đủ các phần trước?

series này đã trải qua các cột mốc 28 Days Later28 Weeks Later, khán giả hoàn toàn có thể bước vào rạp xem phần mới nhất mà không nhất thiết phải xem lại các phần phim từ những năm 2002 nếu quỹ thời gian eo hẹp. Hai phần này chủ yếu đặt nền móng cho thế giới hậu dịch và cho thấy mức độ tàn phá ban đầu của virus.

mv5bogixnjhhotutn2m2zs00ytrhlwfiodctmdm5ogiwm2fkyji0xkeyxkfqcgc-v1.jpg
Ảnh: Sony Pictures﻿

Tuy nhiên, việc nắm bắt nội dung của phần phim 28 Years Later (2025) là điều kiện bắt buộc để hiểu rõ các diễn biến tại The Bone Temple. Phần phim này theo chân một nhóm người sống sót trong bối cảnh xã hội đã đổi khác sau nhiều năm tồn tại cùng khủng hoảng.

aaaaqds3srozxx0r-ulf739rtzxykjxxwedsrzc-ncvgflym1taxkmz8hax0becb7c-vtsvimzvohexuiooibpwr5tiac4zsb9wp98hiyvumuhg8ksukck95etiwtfljevseezfj6cnmt1hufz22skiafzn8.jpg
Cuộc hành trình của cậu bé Spike (Alfie Williams thủ vai) sẽ được nối dài từ "28 Years Later" (2025) sang phần mới. Ảnh: Sony Pictures

Những nhân vật trung tâm trong 28 Years Later đại diện cho các thế hệ khác nhau, từ người từng chứng kiến ngày đầu sụp đổ cho đến lớp trẻ sinh ra sau thảm họa. Các mối quan hệ và lựa chọn của họ tạo tiền đề trực tiếp cho The Bone Temple, nơi câu chuyện được đẩy xa hơn về mặt không gian và chiều sâu xung đột.

Sự trở lại của "linh hồn" series - Cillian Murphy

Một trong những điểm nhấn của phần phim mới là sự xác nhận Cillian Murphy sẽ tái xuất với vai Jim. Đây là nhân vật trung tâm đã dẫn dắt khán giả đi qua những ngày đầu tiên khi đại dịch bùng phát tại London.

e66c717396dc198240cd.jpg
Ngoài tham gia diễn xuất, Cillian Murphy cũng giữ vai trò Giám đốc sản xuất cho ba phần "28 Years Later".

Sau nhiều năm vắng bóng ở phần phim thứ hai, sự trở lại của Jim không chỉ là một món quà dành cho người hâm mộ lâu năm mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các mắt xích lịch sử của thế giới hậu tận thế này.

image-21.jpg
ĐÔNG MIÊN
