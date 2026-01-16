Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jujutsu Kaisen mùa 3 lập kỷ lục điểm số, bùng nổ toàn cầu chỉ nhờ một cảnh phim

Thiện Dư

HHTO - Sự trở lại của Jujutsu Kaisen mùa 3 khiến khán giả toàn cầu vô cùng phấn khích.

Trở lại với mùa 3 trong dịp đầu năm 2026, Jujutsu Kaisen - Chú Thuật Hồi Chiến nhanh chóng tạo nên cơn sốt, khiến làng phim anime sôi động trở lại. Dự án đến từ hãng MAPPA đưa khán giả bước vào bi kịch của phe chính diện sau khi Gojo Satoru bị phong ấn, giúp phe ác của Kenjaku củng cố quyền lực. Ngoài ra, cốt truyện The Culling Game (hay Tử Diệt Hồi Du) cũng được người xem vô cùng mong đợi, chắc chắn bùng nổ không kém cạnh các mùa trước.

jujutsu-kaisen-the-culling-game.jpg

Tập đầu tiên của Jujutsu Kaisen mùa 3 lên sóng vào đầu tháng 1 đã giúp thương hiệu thiết lập kỷ lục mới. Với số điểm 9,2/10 trên IMDb, Jujutsu Kaisen mùa 3 trở thành mùa phim có khởi đầu chất lượng nhất (khi mùa 1 và mùa 2 mở màn với điểm 8/10). Nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi khi MAPPA chuyển thể tập phim "hoàn hảo không tì vết" từ hình ảnh đến diễn giải các tình tiết.

"Tập mở màn đỉnh nhất của Jujutsu Kaisen. Tập phim này khiến nền tảng CrunchyRoll sập và lọt hot trend nhiều giờ đồng hồ trước khi lên sóng. Điều đó khẳng định cơn sốt khổng lồ đến khó tin mà mùa phim lần này mang lại", một khán giả đánh giá.

1.jpg
Mùa 3 của Jujutsu Kaisen có tập mở màn đạt điểm cao nhất cả loạt phim.

Thậm chí, Jujutsu Kaisen mùa 3 còn nhanh chóng tạo nên trào lưu mới trên mạng xã hội. Cụ thể, cảnh nhân vật Naoya vuốt tóc cực ngầu trong phim đã khiến cộng đồng mạng phát cuồng, trở thành cơn sốt ảnh "chế" hài hước và thú vị. Trên mạng xã hội như Facebook, Threads, X... nhiều cư dân mạng biến tấu cảnh phim gốc thành những nhân vật, phim khác nhau, tạo nên chủ đề bàn tán xôn xao.

day-15-simo-and-loki-joining-the.jpg
616161314-4240802456166110-7949057345285341876-n.jpg
Cảnh vuốt tóc của Naoya trong Jujutsu Kaisen mùa 3 tạo trend toàn cầu.

Trong thời gian tới, Jujutsu Kaisen mùa 3 sẽ dần bước vào những tập đệm cho sự kiện The Culling Game. Đây là một khái niệm do tên Kenjaku (trong hình hài Geto) tạo ra với mục đích thu thập chú lực và tiến hóa loài người. Hắn ép các chú thuật sư tham gia vào một loạt vòng đấu sinh tử, với mục tiêu tối thượng sau cùng là hợp nhất nhân loại và phe Thiên Nguyên. Vì lẽ đó, đây là cốt truyện được đông đảo người hâm mộ trông đợi, nhất là những pha cận chiến mãn nhãn trên màn ảnh.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Jujutsu Kaisen mùa 3 #Jujutsu Kaisen #Chú Thuật Hồi Chiến #anime #Gojo Satoru

