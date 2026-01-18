Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

F5 kiến thức Marvel trước khi xem Avengers: Doomsday, chi tiết nào cần nắm rõ?

Thiện Dư

HHTO - Có nhiều chi tiết mà khán giả cần nắm rõ trước khi thưởng thức Avengers: Doomsday vào cuối năm 2026.

Sau 7 năm kể từ bom tấn Endgame, thương hiệu Avengers của Vũ trụ điện ảnh Marvel mới chính thức trở lại với phần mới mang tên Doomsday. Bộ phim tập hợp tất cả các siêu anh hùng kể từ Phase 4 đến nay trong cuộc chiến chống lại siêu phản diện Dr. Doom (do Robert Downey Jr. đóng) hứa hẹn đưa thể loại siêu anh hùng trở lại đỉnh cao, đồng thời thu hút khán giả hứng thú trở lại sau nhiều năm "buông lơi". Vậy, có những chi tiết nào của bộ ba Phase gần đây nhất mà người xem cần cập nhật và nắm rõ trước khi xem Avengers: Doomsday?

mv5bnwniotm3ytmtndyymy00mzixltk4.jpg

Phase 4 - Nhiều nhân vật mới xuất hiện

Tính đến hết Phase 4, có những nhân vật mới gia nhập đường đua bao gồm Yelena, Red Guardians (bố và em gái Black Widow), Captain America mới Sam Wilson, US Agent, Shang-Chi, Kate Bishop (học trò Hawkeye),Cassie Lang (con gái Ant-Man), Moon Knight, Ms. Marvel, Ironheart (hậu bối của Iron Man), She-Hulk, Shuri trở thành Black Panther mới, Namor, thực thể The Watcher, thế giới quái vật và sự tồn tại của khái niệm đa vũ trụ (multiverse).

og7aj4x0yb1b1.jpg
Nhiều gương mặt mới xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Thêm vào đó, các sự kiện quan trọng của Phase 4 ảnh hưởng đến Avengers: Doomsday bao gồm Wanda trở thành Scarlet Witch nhờ quyển sách Darkhold, đồng thời tạo ra 2 đứa con và Vision trắng. Đồng thời, Loki phát hiện ra tổ chức TVA và việc Kang the Conqueror là kẻ đứng sau, cũng như hình ảnh xác của thực thể Celestial hóa đá trong Eternals.

Thông qua Spider-Man: No Way Home, khán giả biết được Peter Parker (bản Tom Holland) đã bị tất cả mọi người quên lãng. Thor lúc này đã nhận nuôi một em bé được hóa kiếp bởi thực thể Eternity, còn Peter Quill và Mantis lại là chị em ruột.

darkhold-1.jpg
latest.jpg
Trái Đất trải qua nhiều sự kiện đáng sợ trong Phase 4.

Phase 5 - X-Men lộ diện

Phase 5 của Vũ trụ điện ảnh Marvel tiếp tục có nhiều thông tin quan trọng khác, chủ yếu là giới thiệu các nhóm siêu anh hùng mới bao gồm nhóm Vệ binh dải ngân hà mới (gồm Rocket, Groot, Adam Warlock, Cosmo, Phyla-Vell và Kraglin), nhóm New Avengers (gồm Yelena, US Agent, Ghost, Red Guardians, Bucky, Task Master và Bob được lập nên từ Thunderbolts cũ), và nhóm Avengers mới do Sam Wilson dẫn đầu.

ezgif-4b23fa2415b26f46.jpg
Các nhóm anh hùng mới được tập hợp.

Ngoài ra, một số sự kiện quan trọng trong Phase 5 mà khán giả cần nắm gồm việc Nick Fury phát hiện người ngoài hành tinh đóng giả người Trái Đất, Kang the Conqueror bị đánh bại và kẹt trong cõi lượng tử, Loki trở thành thực thể vũ trụ God of Story canh giữ các dòng thời gian, Monica Rambeau lạc sang vũ trụ X-Men, các dị nhân đầu tiên ra mắt trong Deadpool & Wolverine, và Billy Maximoff - con trai hùng mạnh của Wanda đã xuất hiện.

binary-the-marvels.jpg
Vũ trụ X-Men đã xuất hiện.

Phase 6 - Động thái đầu tiên của Dr. Doom

Còn ở Phase 6 hiện tại, chỉ có một bộ phim duy nhất người xem cần chú ý trước thềm Avengers: Doomsday là Fantastic Four: First Steps. Ở đoạn after-credit của phim, nhân vật phản diện Dr. Doom đã xuất hiện bên cạnh đứa con của vợ chồng nhà Richards. Trong truyện tranh, đứa bé này sở hữu sức mạnh tầm vũ trụ, từ đó trở thành "mồi ngon" bị săn lùng bởi những kẻ khác, ví dụ như Galactus.

152369874.jpg
Dr. Doom tiếp cận con của Reed Richards và Sue Storm.

Trong thời gian qua, Avengers: Doomsday đã tung ra hàng loạt đoạn trailer giới thiệu, mang đến cho khán giả những cái nhìn đầu tiên về phim. Đáng chú ý nhất chính là những dị nhân X-Men xuất hiện như giáo sư X, Cyclops... và cuộc gặp gỡ của họ cùng với người Wakanda. Ngoài ra, Steve Rogers (Chris Evans đóng) cũng chính thức trở lại, hứa hẹn mang đến những tình tiết khó đoán cho bộ phim. Avengers: Doomsday ra rạp vào ngày 18/12/2026.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Avengers: Doomsday #Marvel #Vũ trụ điện ảnh Marvel #Dr. Doom #Robert Downey Jr. #Chris Evans #Scarlet Witch #Fantastic Four: First Steps

Xem thêm

Cùng chuyên mục