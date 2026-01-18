F5 kiến thức Marvel trước khi xem Avengers: Doomsday, chi tiết nào cần nắm rõ?

HHTO - Có nhiều chi tiết mà khán giả cần nắm rõ trước khi thưởng thức Avengers: Doomsday vào cuối năm 2026.

Sau 7 năm kể từ bom tấn Endgame, thương hiệu Avengers của Vũ trụ điện ảnh Marvel mới chính thức trở lại với phần mới mang tên Doomsday. Bộ phim tập hợp tất cả các siêu anh hùng kể từ Phase 4 đến nay trong cuộc chiến chống lại siêu phản diện Dr. Doom (do Robert Downey Jr. đóng) hứa hẹn đưa thể loại siêu anh hùng trở lại đỉnh cao, đồng thời thu hút khán giả hứng thú trở lại sau nhiều năm "buông lơi". Vậy, có những chi tiết nào của bộ ba Phase gần đây nhất mà người xem cần cập nhật và nắm rõ trước khi xem Avengers: Doomsday?

Phase 4 - Nhiều nhân vật mới xuất hiện

Tính đến hết Phase 4, có những nhân vật mới gia nhập đường đua bao gồm Yelena, Red Guardians (bố và em gái Black Widow), Captain America mới Sam Wilson, US Agent, Shang-Chi, Kate Bishop (học trò Hawkeye),Cassie Lang (con gái Ant-Man), Moon Knight, Ms. Marvel, Ironheart (hậu bối của Iron Man), She-Hulk, Shuri trở thành Black Panther mới, Namor, thực thể The Watcher, thế giới quái vật và sự tồn tại của khái niệm đa vũ trụ (multiverse).

Nhiều gương mặt mới xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Thêm vào đó, các sự kiện quan trọng của Phase 4 ảnh hưởng đến Avengers: Doomsday bao gồm Wanda trở thành Scarlet Witch nhờ quyển sách Darkhold, đồng thời tạo ra 2 đứa con và Vision trắng. Đồng thời, Loki phát hiện ra tổ chức TVA và việc Kang the Conqueror là kẻ đứng sau, cũng như hình ảnh xác của thực thể Celestial hóa đá trong Eternals.

Thông qua Spider-Man: No Way Home, khán giả biết được Peter Parker (bản Tom Holland) đã bị tất cả mọi người quên lãng. Thor lúc này đã nhận nuôi một em bé được hóa kiếp bởi thực thể Eternity, còn Peter Quill và Mantis lại là chị em ruột.

Trái Đất trải qua nhiều sự kiện đáng sợ trong Phase 4.

Phase 5 - X-Men lộ diện

Phase 5 của Vũ trụ điện ảnh Marvel tiếp tục có nhiều thông tin quan trọng khác, chủ yếu là giới thiệu các nhóm siêu anh hùng mới bao gồm nhóm Vệ binh dải ngân hà mới (gồm Rocket, Groot, Adam Warlock, Cosmo, Phyla-Vell và Kraglin), nhóm New Avengers (gồm Yelena, US Agent, Ghost, Red Guardians, Bucky, Task Master và Bob được lập nên từ Thunderbolts cũ), và nhóm Avengers mới do Sam Wilson dẫn đầu.

Các nhóm anh hùng mới được tập hợp.

Ngoài ra, một số sự kiện quan trọng trong Phase 5 mà khán giả cần nắm gồm việc Nick Fury phát hiện người ngoài hành tinh đóng giả người Trái Đất, Kang the Conqueror bị đánh bại và kẹt trong cõi lượng tử, Loki trở thành thực thể vũ trụ God of Story canh giữ các dòng thời gian, Monica Rambeau lạc sang vũ trụ X-Men, các dị nhân đầu tiên ra mắt trong Deadpool & Wolverine, và Billy Maximoff - con trai hùng mạnh của Wanda đã xuất hiện.

Vũ trụ X-Men đã xuất hiện.

Phase 6 - Động thái đầu tiên của Dr. Doom

Còn ở Phase 6 hiện tại, chỉ có một bộ phim duy nhất người xem cần chú ý trước thềm Avengers: Doomsday là Fantastic Four: First Steps. Ở đoạn after-credit của phim, nhân vật phản diện Dr. Doom đã xuất hiện bên cạnh đứa con của vợ chồng nhà Richards. Trong truyện tranh, đứa bé này sở hữu sức mạnh tầm vũ trụ, từ đó trở thành "mồi ngon" bị săn lùng bởi những kẻ khác, ví dụ như Galactus.

Dr. Doom tiếp cận con của Reed Richards và Sue Storm.

Trong thời gian qua, Avengers: Doomsday đã tung ra hàng loạt đoạn trailer giới thiệu, mang đến cho khán giả những cái nhìn đầu tiên về phim. Đáng chú ý nhất chính là những dị nhân X-Men xuất hiện như giáo sư X, Cyclops... và cuộc gặp gỡ của họ cùng với người Wakanda. Ngoài ra, Steve Rogers (Chris Evans đóng) cũng chính thức trở lại, hứa hẹn mang đến những tình tiết khó đoán cho bộ phim. Avengers: Doomsday ra rạp vào ngày 18/12/2026.