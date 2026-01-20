Phản ứng của netizen sau khi đọc tâm thư Brooklyn Beckham "vạch mặt” gia đình

Sáng 20/1 (giờ Việt Nam), Brooklyn Beckham - cậu ấm nổi tiếng của gia đình Beckham bất ngờ đăng loạt Story trên Instagram cá nhân, "bóc trần" việc bị gia đình kiểm soát kể từ khi kết hôn. Anh cho biết đã im lặng trong một thời gian dài, nhưng đội ngũ truyền thông của bố mẹ liên tục có động thái công kích anh và vợ, buộc anh phải lên tiếng.

Brooklyn bất ngờ chia sẻ tâm thư trên Instagram cá nhân.

“Tôi không muốn hòa giải với gia đình mình. Lần đầu tiên trong đời tôi tự đứng lên bảo vệ bản thân,” Brooklyn chia sẻ. Anh tố cha mẹ luôn tìm cách thao túng truyền thông để xây dựng hình ảnh một gia đình Beckham hoàn hảo trước công chúng, thậm chí sẵn sàng dùng những lời nói dối gây tổn hại đến người vô tội.

Anh chia sẻ "gia đình Beckham" chỉ là một thương hiệu được tạo nên.

Brooklyn cũng nêu rõ cách gia đình đối xử với vợ anh - Nicola Peltz, vấn đề vốn đã trở thành đề tài bàn luận từ giữa năm 2022, khi có thông tin rằng đôi vợ chồng trẻ vướng nhiều căng thẳng với nhà Beckham sau đám cưới. Trong tâm thư, anh khẳng định cha mẹ đã tìm cách phá hoại mối quan hệ này ngay từ trước hôn lễ. “Nhiều tuần trước ngày trọng đại, cha mẹ liên tục gây áp lực và cố gắng mua chuộc để tôi ký vào văn bản từ bỏ quyền liên quan đến tên tuổi của mình”, anh chia sẻ.

Hôn lễ của Brooklyn không được lòng cha mẹ, khác hẳn với hình ảnh trên truyền thông.

Các thành viên trong gia đình nói với anh rằng Nicola “không phải người nhà” và luôn đối xử tồi tệ với cô. Khi đứng ra bảo vệ vợ, anh phải chịu nhiều chỉ trích từ chính gia đình. Mẹ anh thậm chí được cho là đã nhiều lần mời những người tình cũ của Brooklyn xuất hiện quanh đời sống của cặp đôi nhằm gây khó chịu cho hai vợ chồng.

Mẹ anh - Victoria Beckham được cho là đã làm nhiều cách để chia rẽ cặp đôi.

Brooklyn cho biết từng cố gắng hàn gắn với gia đình. Anh và vợ đã đến London để dự tiệc sinh nhật của bố - David Beckham, nhưng anh chỉ được phép tham dự với điều kiện Nicola không được mời. Đối với Brooklyn, đó là “cú tát vào mặt” và cũng là dấu chấm hết cho mối quan hệ gia đình, khiến hai bên hoàn toàn cắt đứt quan hệ.

Đôi vợ chồng trẻ không xuất hiện tại tiệc sinh nhật của David.

Bên cạnh đó, Brooklyn cũng lên tiếng đính chính những thông tin cho rằng vợ anh kiểm soát cuộc sống của mình. Anh khẳng định: “Việc nói rằng vợ đang kiểm soát tôi là hoàn toàn sai sự thật. Phần lớn cuộc đời tôi từng bị cha mẹ kiểm soát và lớn lên trong trạng thái lo âu tột độ. Chỉ đến khi rời xa gia đình, lần đầu tiên tôi mới không còn cảm giác đó. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều biết ơn cuộc sống mình đã lựa chọn, đồng thời tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm.” Bên cạnh đó, Brooklyn cho biết đã gửi một văn bản pháp lý tới cha mẹ, yêu cầu mọi trao đổi và liên lạc được thực hiện thông qua luật sư như một nỗ lực giải quyết riêng tư thay vì công khai.

Ngay sau khi loạt Story được đăng tải, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Phần đông cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ Brooklyn, cho rằng anh đã rất dũng cảm khi công khai lên tiếng bảo vệ vợ và lựa chọn cuộc sống của riêng mình, đặc biệt khi phải đối diện với áp lực từ một gia đình nổi tiếng và quyền lực. Song song đó, làn sóng chỉ trích dữ dội hướng về phía gia đình Beckham với nhiều bình luận đặt câu hỏi về hình ảnh “gia đình hoàn hảo” bấy lâu nay trước công chúng. Tính đến thời điểm hiện tại, David Beckham, Victoria Beckham và các thành viên trong gia đình vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay thông báo chính thức nào về những cáo buộc từ Brooklyn.

Gia đình nhà Beckham vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

Mọi ồn ào của gia đình Beckham bắt đầu từ đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vào tháng 4/2022, khi rộ lên tin đồn mâu thuẫn giữa “mẹ chồng nàng dâu” - Victoria Beckham và Nicola xoay quanh chiếc váy cưới. Sau hôn lễ, Brooklyn và Nicola dần xa rời gia đình Beckham, ít xuất hiện cùng bố mẹ trong các sự kiện quan trọng và thường xuyên vắng mặt ở những dịp tụ họp gia đình, khiến truyền thông đặt nghi vấn rạn nứt. Từ cuối năm 2022 đến 2023, căng thẳng tiếp tục âm ỉ khi Brooklyn bị cho là đứng hẳn về phía vợ, trong khi dư luận lan truyền tin đồn Nicola kiểm soát chồng.