No Tail To Tell khởi đầu hụt hơi, diễn xuất Hye Yoon - Solomon lẫn kỹ xảo bất ổn

HHTO - Với rating 3,7%, "No Tail To Tell" có khởi đầu không tệ nhưng rating tụt hẳn ở tập 2 là dấu hiệu "đáng báo động". Sở hữu đề tài cửu vĩ hồ Gen Z dễ hút fan, khán giả vẫn cho rằng mọi thứ của phim từ kịch bản, hình ảnh cho đến diễn xuất đều "khó cứu".

No Tail To Tell (tựa Việt: Từ Hôm Nay Tôi Là Con Người) lên sóng từ ngày 16/1. Phim không chỉ được SBS "chọn mặt gửi vàng" để mở đầu năm 2026, mà còn là tác phẩm tái xuất của Kim Hye Yoon kể từ "cú nổ" Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy).

No Tail To Tell xoay quanh câu chuyện Eun Ho (Kim Hye Yoon) - một cửu vĩ hồ (gumiho) từ chối việc tu tập thành người, chỉ thích tận hưởng cuộc sống bất tử và quyền năng vô hạn. Cô dùng ma thuật để "bán" điều ước cho những người giàu có, từ đó thoải mái hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Eun Ho nói không với việc yêu con người vì sợ gặp xui xẻo, nhưng số phận lại buộc cô cùng với siêu sao bóng đá tự luyến Kang Si Yeol (Park Solomon). Chính điều ước của Eun Ho đã mang đến cho Si Yeol danh tiếng lẫy lừng mà anh mơ ước, nhưng cũng điều ước tước đi tất cả và khiến anh quay về làm một vận động viên vô danh. Tập 2 dừng lại ở đây, mở ra thắc mắc liệu Si Yeol sẽ lợi dụng ma thuật giành lại tất cả hào quang từ tay người bạn thân Woo Seok, hay chấp nhận xây dựng lại từ đầu?

Kỳ vọng từng khủng bao nhiêu thì No Tail To Tell khi lên sóng dường như lại làm khán giả "xịt keo" bấy nhiêu. Phim khởi đầu với rating 3,7%, một con số khá ổn nhưng với một bộ phim kế thừa "bom tấn" Taxi Driver 3 (kết thúc với rating hơn 13%) thì mức bắt đầu này khá nhạt nhòa. Rating tập 2 rớt thảm xuống 2,7% trong khi phim được chiếu ở khung giờ vàng của SBS là dấu hiệu rõ nhất cho thấy No Tail To Tell không hợp gu khán giả xem truyền hình truyền thống.

Phim mang đến cảm giác như một web-drama với kịch bản, kỹ xảo và diễn xuất đều tầm thường.

Khán giả cho rằng "lỗ hổng" đến từ nữ chính Kim Hye Yoon. Vốn quen thuộc với các vai diễn đáng yêu lanh lợi, thiết lập hồ ly ngang ngược, ngạo mạn đến mức xem thường trời đất đã bộc lộ những điểm yếu trong diễn xuất của cô. Những phân cảnh đấu trí với Bắc Đẩu Tinh Quân bị gồng và gượng, không bộc lộ được cảm giác tinh tường của một hồ ly nghìn tuổi.

Mỗi ánh mắt ngông nghênh, mỗi cái nhếch mép khinh thường của Eun Ho tựa như "bê nguyên xi" từ vai Ye Seo (SKY Castle).

Phần đông khán giả cũng "quay lưng" với phim vì giọng thoại cao vút đến mức chói tai của Hye Yoon. Thói quen thoại nhanh, liên tục với tông giọng cao của nữ diễn viên khiến khán giả chia ra làm hai phe: Hoặc là rất thích, hoặc là không chịu nổi. Kim Hye Yoon đáng yêu, xinh xắn nhưng khi đặt lên bàn cân với những gumiho "tiền nhiệm" của màn ảnh Hàn, khán giả cho rằng cô thiếu đi nét mị hoặc, quyến rũ vạn người mê đặc trưng của cửu vĩ hồ.

Đối với nam chính Lomon, điểm trừ lại nằm ở thiết lập nhân vật nhạt nhòa như "làm nền" cho Eun Ho. Một vận động viên tài năng chưa gặp thời, nỗ lực hết mình vì đam mê, sống tình nghĩa với bạn bè, yêu trẻ kính già khiến người xem cảm tưởng như quay về phim truyền hình của 20 năm trước. Phần nổi bật nhất ở Si Yeol là ở đoạn thành siêu sao bóng đá đẹp trai, yêu bản thân "điên cuồng" như một tình huống gây hài, nhưng lại quá ngắn ngủi. Trước khi khán giả kịp "say nắng" thì Si Yeol lại quay trở về trắng tay.

Thiết lập "đốn tim" của Si Yeol chỉ xuất hiện khoảng 5 phút, không đủ để giữ chân khán giả.

Nữ hồ ly tinh ranh và "hồng hài nhi" ngây ngô là một mô típ tiềm năng nhưng cách dẫn dắt chưa tới. Thay vì tạo tình huống để Eun Ho - Si Yeol có cơ hội thấu hiểu đối phương, phim lại "nhồi" loạt hiệu ứng rung động cũ mèm như quay slow motion khi ngã vào lòng, hay một cái chạm tay nhẹ đã tạo nên ngượng ngùng.

Sự thiếu vắng chemistry cũng là yếu tố gây buồn chán. Hye Yoon - Lomon bị nhận xét như một cặp chị em đồng nghiệp hơn tình nhân.

Không chỉ diễn xuất hay kịch bản, mà ngay cả phần nhìn cũng bị đánh giá là "nhức mắt". Chín đuôi của hồ ly trông như phim hoạt hình, hiệu ứng nghèo nàn ở các cảnh dùng ma thuật, lại thêm các góc quay bình thường như web-drama đều đã dẫn đến việc No Tail To Tell thất bại "toàn tập".

Cảnh "đi mây về gió" khiến netizen buồn cười vì kỹ xảo sơ sài.

Phim lên sóng vào "khung giờ vàng" của đài SBS nhưng lại cho ra hiệu ứng hẩm hiu quá mức. Khán giả cho rằng nếu không có một plot twist đủ gay cấn để cứu lại kịch bản, tương lai No Tail No Tell trở thành "bom xịt" là hoàn toàn có thể.