Album "NỔ": Thể nghiệm điện tử quá tay, khó giúp Wren Evans đảo chiều dư luận

HHTO - Sau ồn ào đời tư, Wren Evans âm thầm trở lại với album phòng thu thứ hai "NỔ". Được kỳ vọng như một cú bật trưởng thành cả về tư duy lẫn cảm xúc sau biến cố cá nhân, "NỔ" cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo của nam ca sĩ, nhưng đồng thời cũng phơi bày những giới hạn chưa thể vượt qua trong hành trình tái định hình bản thân bằng âm nhạc.

Cuối năm 2023, những ca khúc đậm chất điện tử trong album LOI CHOI, thứ được ví von là Neo Pop Punk, đã đưa tên tuổi của Wren Evans càn quét các bảng xếp hạng, lễ trao giải, và newsfeed TikTok của khán giả Gen Z. Trên đà thành công của album đầu tay, Wren Evans ra mắt thêm vài bản hit và biễu diễn trên sân khấu lớn trước khi vướng vào ồn ào tình cảm hồi đầu năm 2025. Kể từ đó, giọng ca gốc Thanh Hóa "đóng băng" các hoạt động âm nhạc và tạm thời biến mất.

8 tháng sau ồn ào, Wren Evans ra mắt album phòng thu thứ 2, NỔ. Sự trở lại của nam ca sĩ khá đường đột và âm thầm, chỉ gói gọn trong 9 ngày (tính từ thời điểm ra mắt audio ca khúc Thu Đợi cho đến full album NỔ). Chiến lược phát hành cho thấy Wren Evans chủ động né tránh ồn ào, để chất lượng âm nhạc lên tiếng.

Vậy, album NỔ có gì?

Album phòng thu thứ 2 của Wren Evans, NỔ bất ngờ được ra mắt vào hôm 5/1.

Wren Evans nới rộng biên độ sáng tạo

Album NỔ gồm 12 ca khúc, trải dài qua các thể loại từ Pop, Alternative Pop, Hip-Hop, Drill, Afobeat, New Jack Swing, UK Garage đến Electro Pop. Wren Evans và producer itsnk liên tục chuyển đổi giữa các type beat, phá bỏ cấu trúc nhạc Pop truyền thống, và kết hợp những thể loại nhạc đối nghịch nhau.

Ví dụ, lead single Thu Đợi có đoạn mở đầu hứa hẹn của một bản Pop Ballad cảm xúc cùng piano và violin. Tuy vậy, sắc thái của ca khúc ngay lập tức thay đổi khi đoạn điệp khúc đầu tiên dần xuất hiện những tiếng kick đặc trưng theo lối Hip-Hop. Người nghe được đặt vào thế mong chờ một sự biến chuyển triệt để về thể loại, nhưng sau cùng không có sự thay đổi thực sự nào diễn ra.

Thu Đợi là ca khúc mở màn cho album NỔ của Wren Evans.

Hay ca khúc mang dáng dấp CantoPop - Chờ Trong Trăng, vocal của Wren Evans liên tục biến đổi khó lường giữa giọng gió, giọng ngực, và giọng điện tử. Có lúc, anh hát như thì thầm vào tai, lúc lại chuyển sang Rap "gang gang".

Vocal của Wren Evans biến hóa linh hoạt trong Chờ Trong Trăng.

Lối làm nhạc "trêu đùa" với tai nghe của khán giả ngày càng thịnh hành tại thị trường US&UK và K-Pop, trong bối cảnh những công thức nhạc Pop đang dần bão hòa. Những tìm tòi và thể nghiệm của Wren Evans, vốn đã phần nào được thể hiện qua album LOI CHOI, nay được nới rộng trong NỔ, mới mẻ và đáng quý so với thị trường Việt Nam, nhưng vẫn bám sát với xu hướng phát triển chung của âm nhạc quốc tế.

Wren Evans giới thiệu một hình mẫu nghệ sĩ kiểu mới với khán giả đại chúng, khi những đóng góp của một ca sĩ không chỉ gói gọn trong giọng hát, mà giờ đây bao gồm cả tầm nhìn sáng tạo, tư duy xử lý và những ca khúc phòng thu chỉ đạt hiệu ứng tốt nhất khi nghe trực tuyến.

Cú NỔ chưa sẵn sàng

Đường dây âm nhạc chặt chẽ là yếu tố tiên quyết để tạo nên một tổng thể album hoàn chỉnh. Đáng tiếc, 12 tracks trong album NỔ rời rạc như 12 single vì không có sự liên kết về thể loại. Sự pha trộn, một mặt, đưa người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cũng làm loãng đường dây âm nhạc chung. Khán giả như lạc trong mê cung của những thể nghiệm mà không có một ca khúc đủ mạnh để "neo" lại cảm xúc.

Những thể nghiệm điện tử của Wren Evans làm loãng tổng thể của album NỔ.

Khâu thu âm và mixing của NỔ là một yếu tố lớn góp phần vào sự rời rạc này. Thay vì thành công biểu đạt sự vụn vỡ trong tâm hồn người nghệ sĩ, phần vocal nhiễu rè, không trau chuốt lại tranh chấp trực tiếp với phần beat vốn đã phức tạp và nhiều lớp lang.

Lối viết lời và triển khai câu chuyện trong NỔ không khác quá nhiều các sản phẩm trước của Wren Evans. Hình ảnh "con mèo hoang", "góc phố quen", nỗi nhớ Hà Nội trong Nội Bài được lặp lại từ EP Chiều Hôm Ấy Anh Thấy Màu Đỏ và album LOI CHOI. Trong một đĩa nhạc hướng tới sự trưởng thành và đi sâu vào thế giới nội tâm, NỔ chưa đưa ra một góc nhìn hay chiêm nghiệm gì mới mẻ từ Wren Evans.

Những ca khúc trong NỔ chưa cho thấy góc nhìn mới từ Wren Evans.

Làng nhạc không hiếm những ngôi sao bước tiếp sau sai lầm. Trên hành trình của họ, âm nhạc vừa là hành trình phản tư, vừa là cách tự đối thoại để tái định hình bản thân - điều mà NỔ, đáng tiếc, mới chỉ chạm tới ở ý niệm hơn là thể hiện trọn vẹn trong thực tế.