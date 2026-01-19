"Gimbap and Onigiri" khởi đầu ấm áp và dễ thương: Cặp đôi chính quá đẹp đôi

HHTO - Khởi đầu của “Gimbap and Onigiri” mang đến bầu không khí ấm áp và đáng yêu, cùng với những “tia lửa” đầu tiên cho một mối quan hệ lãng mạn giữa một cô gái Hàn Quốc hướng ngoại và một chàng trai Nhật Bản hướng nội.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trước khi lên sóng, Gimbap and Onigiri (tạm dịch: Cơm Cuộn và Cơm Nắm) được ngóng đợi bởi là cú “bắt tay” giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự tham gia đóng chính của Akaso Eiji (Cherry Magic) và Kang Hye Won (Friendly Rivalry). Thông qua cuộc gặp gỡ của một cô gái Hàn và một chàng trai Nhật, bộ phim khai thác chủ đề ẩm thực cũng như một số yếu tố văn hoá vừa có điểm giống nhau, vừa có những khác biệt giữa xứ sở kim chi và xứ hoa anh đào.

Chuyện phim Gimbap and Onigiri mở đầu với một số phác họa cơ bản về hai nhân vật chính. Theo đó, khán giả được biết Hase Taiga (Akaso Eiji) là một chàng trai Nhật Bản đang làm thêm tại một quán ăn nhỏ. Anh từng là “ngôi sao” của đội điền kinh ở trường đại học, nhưng đã từ bỏ môn thể thao này vì một lý do chưa được tiết lộ. Taiga nói rằng anh không có ước mơ.

Còn Park Rin (Kang Hye Won) là một cô gái Hàn Quốc sang Nhật Bản để theo đuổi ước mơ. Cô đang học cao học về làm phim hoạt hình. Ở xứ người, Park Rin thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn bình thường cho cả những việc trước đây rất đơn giản như đọc email, đi tàu điện ngầm, hiểu lời giảng của giáo viên… Hiện tại, cô còn gặp khó khăn khi ký túc xá tạm đóng cửa để nâng cấp, mà cô thì vẫn chưa tìm được nơi ở mới.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi Park Rin - sau một ngày “lăn xả” với việc học ở trường và tìm nơi trọ mới - đói meo, mệt mỏi, đứng trước quán ăn nơi Taiga đang làm việc. Đã đến giờ đóng cửa nhưng khi nghe thấy tiếng sôi từ chiếc bụng đói của Park Rin, Taiga đã mời cô vào trong và làm cho cô vài cái onigiri - món cơm nắm Nhật Bản. Park Rin khen rằng đó là món onigiri ngon nhất mà cô từng được ăn.

Lần thứ hai, Park Rin rủ một người đồng hương đến quán ăn Taiga làm việc để dùng bữa, nhưng hôm đó lại đúng ngày nghỉ của quán. Taiga lại mời cô vào bên trong, trở thành thực khách duy nhất của quán. Lần này, anh thử nấu một số món kết hợp giữa ẩm thực Hàn Quốc và Nhật Bản, nhờ Park Rin đánh giá. Có món cô hơi e dè sau khi nếm, nhưng có món thì cô giơ dấu Like rất nhiệt tình.

Gimbap and Onigiri đã có một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng ấm áp và đáng yêu. Những món ăn đã kết nối một cô gái Hàn Quốc hướng ngoại và một chàng trai Nhật Bản hướng nội theo cách rất tự nhiên. Và dù không hề cố tình, nhưng người này đã trở thành một sự động viên nho nhỏ, một sự khích lệ cần thiết cho người kia.

Park Rin như một tia nắng khiến cuộc sống của Taiga dường như rộn ràng hơn, nhiều màu sắc hơn. Dù chỉ là tình cờ, nhưng cô đã thắp lên trong anh những đam mê mà có thể anh còn chưa biết là mình có, hoặc chưa đủ can đảm để đối diện. Nhờ sự khích lệ của Park-Rin-giỏi-ăn, Taiga-giỏi-nấu-ăn đã nấu món mới do anh nghĩ ra công thức và mạnh dạn đưa cho ông chủ quán nếm thử. Đó có thể là bước đi đầu tiên để Taiga tìm thấy cái gọi là "ước mơ".

Còn sự trầm ổn của Taiga, cả quán ăn nhỏ và những món ăn của anh, đối với Park Rin như một nơi trú ẩn an toàn. Dù có hoạt bát, nhiệt huyết đến đâu, Park Rin cũng có những ngày thấy mệt mỏi và hoang mang. Có những lúc yếu đuối cô cũng tự hỏi liệu rằng mình có tài năng hay không để theo đuổi ước mơ. Và thật bất ngờ, đôi khi những rối rắm ấy tạm được giải quyết chỉ bằng một cái onigiri, bằng một trái đậu bắp được xắt nhỏ bằng dao từ một chàng trai mới gặp nhưng rất dịu dàng.

Chưa có quá nhiều tương tác nhưng giữa Park Rin và Taiga, “tia lửa” đầu tiên của một mối quan hệ sâu sắc và lãng mạn hơn đã bắt đầu bập bùng. Những khoảnh khắc của cả hai như khi Park Rin chủ động hỏi phương thức liên lạc, chủ động nhắn tin cho Taiga trước; hay khi Taiga ngầm dò hỏi xem Park Rin đã có bạn trai hay chưa… hết sức đáng yêu, khiến người xem phải tủm tỉm cười.

Tập đầu tiên của Gimbap and Onigiri đã khép lại với một khung cảnh lãng mạn như trong một bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc - The Classic. Khi đang trò chuyện, trời bỗng đổ mưa, khiến Taiga và Park Rin phải che chung một cái áo, chạy vội tìm chỗ trú. Khoảnh khắc ấy dường như báo hiệu cho một cảm xúc nào đó mạnh mẽ hơn đã bắt đầu phát triển giữa họ, và điều đó khiến khán giả cũng cảm thấy xôn xao, khó mà đợi được để xem diễn biến tiếp theo.

Gimbap and Onigiri hiện đang phát sóng trên Netflix, mỗi tuần một tập.