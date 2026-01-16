Đã Có Cha Rồi - MTV kết hợp nghệ sĩ ảo Ann: Nhẹ nhàng, mang nhiều hoài niệm

HHTO - Đã Có Cha Rồi mang đến một dự án đáng chú ý, không chỉ bởi tính mới lạ mà còn ở cách tiếp cận khá thận trọng và chỉn chu. Từ âm nhạc đến hình ảnh, sản phẩm cho thấy nỗ lực cân bằng giữa cảm xúc quen thuộc và thử nghiệm công nghệ trong bối cảnh V-Pop đang tìm kiếm những hướng đi mới.

Ngày 15/1, nghệ sĩ ảo Ann kết hợp cùng nhóm nhạc MTV chính thức phát hành sản phẩm hợp tác mang tên Đã Có Cha Rồi. Cùng ngày, MV của ca khúc được ra mắt với toàn bộ cảnh quay thực hiện trong phim trường và hoàn thiện bằng kỹ xảo CGI. Sản phẩm ngay lập tức thu hút sự chú ý khi đây là một trong những dự án đầu tiên kết nối trực tiếp giữa hình tượng ảo và nghệ sĩ thật trong làng nhạc trong làng nhạc Việt.

MV chính thức Đã Có Cha Rồi.

Về mặt âm nhạc, Đã Có Cha Rồi là một bản nhạc Pop tinh giản, nhẹ nhàng và đầy hy vọng. Phần phối khi chủ yếu tôn lên chất giọng, những đường nét giai điệu mộc mạc và ca từ ấm áp. Sự tương phản giữa chất giọng “baby” của Ann và chất giọng ấm trầm của nhóm nhạc MTV tạo nên một sự hòa hợp bất ngờ. Dù ca khúc không tìm kiếm đột phá trong cấu trúc hay xử lý âm thanh, chính sự vừa đủ ấy lại khiến nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để thư giãn vào một buổi chiều tà.

Khai thác chủ đề tình cha con, Đã Có Cha Rồi được xây dựng từ góc nhìn của người cha gửi gắm đến con bằng những câu hát mộc mạc và chân thành. Không chạy theo ca từ hào nhoáng hay bi lụy để lấy nước mắt người nghe, ca khúc nhẹ nhàng như một lời nhắn nhủ, một sự động viên ấm áp dành cho những người con đã không còn trọn vẹn trong vòng tay gia đình. Cách thể hiện này vừa đủ để chạm đến cảm xúc khiến người nghe hoài niệm với phong cách âm nhạc quen thuộc của nhóm nhạc MTV.

MV được xây dựng với cốt truyện khá trực diện với hình ảnh hai cha con lái xe đi vào đường hầm và không may gặp tai nạn. Từ khoảnh khắc ấy, Ann và nhóm MTV xuất hiện như những thực thể đại diện cho thời gian, đứng ra can thiệp và đảo ngược dòng chảy để thay đổi số phận. Cách xử lý này vừa giúp đẩy cảm xúc câu chuyện lên cao, vừa gợi lên khát khao rất con người: Uớc gì có thể quay ngược thời gian để kịp che chở, bù đắp và yêu thương đầy đủ hơn.

Với lợi thế từ công nghệ CGI, ê-kíp hoàn toàn có thể lựa chọn những hướng thể hiện táo bạo và quy mô hơn. Tuy nhiên, MV lại chủ động tiết chế, xây dựng hình ảnh theo hướng gần gũi, tự nhiên, chỉ điểm xuyết vừa đủ “phép màu” của CGI. Đây có thể xem là một bước đi không phô trương, đồng thời là khởi đầu mang tính chiến lược: Đặt nền móng từ những giá trị “thật” trước khi mở rộng sang những ý tưởng tham vọng hơn dành cho Ann trong tương lai.

Với Đã Có Cha Rồi, Ann và MTV đã bước đầu mở ra một chương mới cho làng nhạc Việt, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ ảo và người thật được thu hẹp bằng sự nghiêm túc trong âm nhạc lẫn cách kể chuyện. Việc một nhóm nhạc gạo cội như MTV lựa chọn trở thành người tiên phong cho hướng đi này không chỉ cho thấy tinh thần cởi mở với cái mới, mà còn là điều đáng trân trọng trong bối cảnh thị trường luôn cần những cú bước ra khỏi vùng an toàn.