Cách Em 1 Milimet kết thúc viên mãn cho tất cả, trừ cặp đôi má lúm Tú - Hiếu?

HHTO - Dựa vào những gì nhà đài hé lộ về hai tập cuối Cách Em 1 Milimet, khán giả đang thấy buồn cho Tú và Hiếu. Ai cũng tìm thấy nửa kia nhưng cặp đôi má lúm lại không có "happy ending"?

Lâu lắm rồi, phim giờ vàng VTV mới có một kịch bản gốc, không phải phim chuyển thể mà được yêu thích như Cách Em 1 Milimet. Khán giả dõi theo hành trình trưởng thành của từng nhân vật, và đều mong họ sẽ có cái kết đẹp khi phim chỉ còn hai tập nữa là kết thúc.

Ai cũng mong các nhân vật có cái kết vẹn tròn.

Trong đoạn preview mà nhà đài hé lộ, Biên cùng với Thư “ống bơ” đã có đám cưới ấm cúng, ngọt ngào. Đây đúng là phần thưởng xứng đáng cho cô nàng Thư cá tính, không ngại theo đuổi Biên dù anh chàng từng né tránh. Ngân sau khi ly hôn gã chồng tồi tệ đã mở lòng với Viễn, và hai người cũng chuẩn bị về chung một nhà.

Chỉ còn lại Tú và Hiếu khiến khán giả bận lòng nhất. Bởi nữ chính xinh đẹp, cá tính của Cách Em 1 Milimet lại lận đận chuyện tình duyên. Bao nhiêu năm Tú ôm tình cảm đơn phương với Bách, nhưng Bách lại mất trí nhớ nên chẳng hề nhận ra điều ấy. Đến khi Tú mệt mỏi buông tay thì Bách mới níu giữ thì đã muộn.

Bách chẳng còn cơ hội ở bên Thư.

Người xem đã rất mong Tú sau khi dứt khoát với Bách sẽ đến với Hiếu, khi anh chàng không hề che giấu chuyện thích Tú, theo đuổi cô công khai. Hiếu vốn tính đào hoa, không thiếu những câu thả thính ngọt ngào đủ khiến cô gái khác rung động, trừ Tú. Chính vì Tú quá mạnh mẽ, thẳng thắn nên những câu nói hoa mỹ của Hiếu không thể chạm đến cô.

Nhưng Hiếu cũng không được Thư gật đầu.

Đoạn preview tiết lộ Tú chuẩn bị đi du học và Hiếu chỉ còn biết lặng lẽ nhìn Tú rời xa. Vậy là nhiều khả năng cặp đôi má lúm được nhiều người yêu thích đã không thành. Dù tiếc nuối, nhưng netizen vẫn công nhận đây là cái kết hợp lý, bởi Tú đã dành tình cảm cho Bách hàng chục năm trời, đâu thể vừa buông bỏ đã đến ngay với chàng trai khác.