Anh trai RIO và Jaysonlei rủ nhau làm nhạc, Em xinh 52Hz lên tiếng "cảnh báo"

Lan Anh

HHTO - Sau khi ca khúc Đêm Nay ra mắt, RIO và Jaysonlei bất ngờ nhận “tối hậu thư” hài hước từ phía “chính thất” 52Hz, sau nhiều ngày sang nhà nhau để cùng sáng tác nhạc.

Mới đây, cộng đồng mạng thích thú trước màn kết hợp đầy năng lượng của Jaysonlei và RIO trong sản phẩm mới mang tên Đêm Nay. Ca khúc đánh dấu màn collab của hai anh em bước ra từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2, nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ nhờ màu sắc âm nhạc bắt tai mà còn bởi loạt tương tác hậu trường rôm rả, khi bộ đôi liên tục mang đến nguồn “content ê hề” cho khán giả.

615818927-866246779377210-4871460195451459730-n.jpg

Ngay sau khi ra mắt, Đêm Nay nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ dàn Anh Trai, cho thấy rõ tinh thần brotherhood vốn đã trở thành “đặc sản” của chương trình, khi Phúc Du, Hải Nam… liên tục chia sẻ lại ca khúc trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở đó, sản phẩm còn được lan tỏa bởi một nhân vật đặc biệt là 52Hz - bà xã của RIO. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn thuần ủng hộ ca khúc mới của chồng, 52Hz lại khiến các fan thích thú khi kèm theo lời “cảnh cáo” hài hước nhắm vào Jaysonlei.

thiet-ke-chua-co-ten-2026-01-19t144120298.png
Các Anh trai ủng hộ sản phẩm của bộ đôi "vẹt - chuột".

Câu chuyện bắt nguồn từ việc Jaysonlei thường xuyên sang nhà RIO để cùng làm nhạc, điều từng khiến 52Hz nhiều lần lên tiếng trước đây. Nhân dịp ra mắt Đêm Nay, 52Hz phát huy “quyền năng chính thất” khi công khai cấm Jaysonlei qua nhà, thậm chí còn đùa rằng nếu tái phạm sẽ “cho chồng dọn ra luôn”.

9.png
52Hz "cấm" Jaysonlei sang nhà.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn treo hẳn bảng “cấm Jaysonlei” trước cửa nhà, kèm theo đoạn video đứng “thủ cửa”, khiến cộng đồng mạng bật cười. Cách thể hiện vừa hài hước vừa duyên dáng của 52Hz nhanh chóng nhận được nhiều lời khen vì sự đáng yêu, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cô và hội bạn thân của chồng.

Giọng ca Đợi nhiều lần "cảnh cáo" Jaysonlei.

Trước đó, từ thời buitruonglinh, 52Hz đã không ít lần khiến khán giả bật cười khi “thở oxy” vì hội bạn thân của chồng quá thân thiết, thậm chí đùa vui gọi là “bé ba”. Đến nay, cái tên được gọi tiếp lại là Jaysonlei. Đặc biệt, trong một tập Anh Trai "Say Hi" khi 52Hz xuất hiện với vai trò khách mời, nữ ca sĩ cũng từng thẳng thắn “nhắc nhở” Jaysonlei về mối quan hệ với RIO.

Tương tác trước đó của 52Hz và Jaysonlei trong hậu trường Anh Trai "Say Hi". Nguồn: @dushowphieuluuky (TikTok)
595923004-901976395504761-4561667996405633867-n.jpg
Trước Jaysonlei, còn có một "bé ba" mạnh không kém là buitruonglinh.

Bên cạnh câu chuyện hậu trường gây sốt, Đêm Nay còn ghi điểm với khán giả nhờ là một sản phẩm âm nhạc “nịnh tai”, hình ảnh đáng yêu, dễ nghe và giàu khả năng lan tỏa. Đặc biệt, ca khúc càng khiến người xem chú ý khi ở cuối video xuất hiện chi tiết úp mở với dòng chữ “lễ tình nhân này”. Trong bối cảnh Valentine đang cận kề, nhiều netizen cho rằng đây có thể là “hint” cho một dự án tiếp theo, hoặc một phiên bản đặc biệt mà RIO và Jaysonlei đang chuẩn bị ra mắt dịp lễ tình nhân.

10.png
Dù chưa có xác nhận chính thức, động thái này cũng đủ khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi bước đi tiếp theo của bộ đôi.
Lan Anh
