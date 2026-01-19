Mason Nguyễn được fan mua sao trên trời tặng, tên gọi lẫn ý nghĩa gây tò mò

HHTO - FC Cổ Đông dành tặng cho "anh trai" Mason Nguyễn một ngôi sao trên bầu trời, cho thấy độ chịu chi và cách "bế idol" độc đáo.

Gần đây, Mason Nguyễn và cộng đồng FC Cổ Đông của anh được dịp "sĩ tận nóc" khi chia sẻ thông tin về một món quà vô cùng đặc biệt. Phía FC của nam rapper đã dành tặng cho anh cả một chòm sao trên bầu trời, thể hiện mức độ "chịu chi" theo cách độc đáo của riêng mình.

Theo thông tin mà FC Cổ Đông chia sẻ, ngôi sao mang tên Mason Nguyễn được chọn nằm trong chòm Draco (Thiên Long) - một trong những chòm sao lớn và cổ xưa nhất trên thiên cầu Bắc. Chòm sao Draco mang hình dạng uốn lượn như một con rồng khổng lồ, là biểu tượng cho sức mạnh, sự bảo vệ và hành trình bất diệt.

Ngôi sao mang tên Mason Nguyễn được FC dành tặng. Nguồn: @katrina12le

Không dừng lại ở đó, FC Cổ Đông còn "tự thưởng" cho chính mình một ngôi sao riêng mang tên mình là Almach thuộc chòm Andromeda (Tiên Nữ). Ngôi sao này là một hệ đa sao đa sắc hiếm có, nổi bật bởi sự tương phản màu sắc tuyệt đẹp với gam màu vàng cam rực rỡ chính yếu, kết hợp cùng sắc xanh lam huyền ảo trên bầu trời.

Việc chọn Almach cho FC Cổ Đông không hề ngẫu nhiên khi nó tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý, sự gìn giữ và giá trị trường tồn. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của cộng đồng FC vốn gắn bó cùng Mason Nguyễn bằng sự trân trọng, bền bỉ và tình cảm dài lâu.

FC Cổ Đông cũng có một ngôi sao đại diện trên trời. Nguồn: @codongthudo_fcmasonnguyen

Cư dân Threads đã không giấu được sự trầm trồ của mình trước món quà độc lạ và ý nghĩa đến từ FC Cổ Đông của Mason Nguyễn.

Kể từ khi bùng nổ danh tiếng trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Mason Nguyễn đã luôn được hậu thuẫn bởi FC Cổ Đông của mình. Trước thềm đêm Chung kết, Mason Nguyễn sở hữu lượt bình chọn khủng, thường xuyên lọt vào danh sách Top 5 chung cuộc dù gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh khủng.

Bên cạnh đó, anh chàng còn được người hâm mộ "chiều chuộng" với những phúc lợi riêng từ những tập đầu của chương trình như foodtruck, góc check-in, một buổi triển lãm vào dịp sinh nhật và giờ đây là chòm sao riêng độc đáo.