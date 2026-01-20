Fancon đầu tiên của Hòa Minzy: Đức Phúc và Erik ganh đua, RHYDER góp mặt

HHTO - Để ủng hộ fancon đầu tiên của Hòa Minzy, Đức Phúc đã nhanh tay mua hẳn 100 vé hạng Thị Mầu. Không hề kém cạnh, Erik đã có màn ganh đua với Đức Phúc khi mua 101 vé hạng Thị Màu để “tiếp lửa” cho người chị thân thiết. Màn so kè này đã khiến Hoà Minzy bật khóc vì xúc động khi được hai người em ủng hộ nhiệt tình.

Sau hơn 10 năm làm nghề, cuối cùng Hòa Minzy cũng có fancon đầu tiên trong sự nghiệp. Fancon Bắc Bling sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tại The Global City (TP.HCM), với quy mô 8.000 khán giả.

Sau đợt mở bán vé sớm ngày 8/1, tất cả các hạng vé còn lại của fancon Bắc Bling được "mở khóa" từ ngày 10/1/2026.

Fancon Bắc Bling có 11 hạng vé gồm: Thị Mầu, Bắc Bling, Ăn gì đây, Rời bỏ, Hoà Minzy, Kén cá chọn canh, Chấp nhận, Bật tình yêu lên, Nàng tiên cá, VIP, VVIP, có giá từ 500K - 4 triệu đồng.

Trong đó, các hạng vé: VVIP, Chấp Nhận 1-2, Kén Cá Chọn Canh 1-2, Nàng Tiên Cá 1 đã hết vé ngay hôm 8/1 là ngày mở bán vé sớm (early bird). Đến hiện tại, sau hơn 1 tuần mở bán chính thức, nhiều hạng vé đã treo biển "sold out" (bán hết).

Sơ đồ vị trí và quyền lợi của các hạng vé trong fancon Bắc Bling.

Đặc biệt, khi dự fancon của Hòa Minzy, dù là hạng vé thấp nhất Thị Mầu thì fan cũng có "ê hề" quà, gồm: fanlight, móc khóa, card bo góc, túi vải, khăn lụa, vé cứng, vòng tay. Các hạng vé cao nhất chỉ nhỉnh hơn một số quyền lợi như dự soundcheck, fanlight HMZ và đồ ăn nhẹ.

Dù là hạng vé thấp nhất, fan vẫn nhận được nhiều quà tặng kèm khi tham dự fancon Bắc Bling.

Hòa Minzy tâm sự, fancon Bắc Bling là sân khấu lớn nhất cô từng tổ chức, khi đã làm là làm lớn luôn, với dàn khách mời “xịn đét”. Đầu tiên phải kể tới nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry - những người đã cùng Hòa Minzy tạo nên bản hit Bắc Bling. Đặc biệt, Tuấn Cry còn mang đến một sáng tác mới trong fancon, hứa hẹn sẽ khiến các fan nghe là mê.

Fancon Bắc Bling không thể thiếu sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry.

Ngoài ra, fancon Bắc Bling còn có sự góp mặt của các thành viên còn lại của nhà Hoa Dâm Bụt gồm Đức Phúc và Erik. Để ủng hộ Hòa Minzy, Đức Phúc đã nhanh tay mua hẳn 100 vé hạng Thị Mầu. Không hề kém cạnh, Erik đã có màn "hơn thua" với Đức Phúc khi mua 101 vé hạng Thị Mầu để “tiếp lửa” cho người chị thân thiết. Màn so kè này đã khiến Hoà Minzy bật khóc vì xúc động.

Hai người em trong gia đình Hoa Dâm Bụt đều sẽ xuất hiện trong fancon của Hoà Minzy

Đức Phúc - Erik "tranh sủng" với màn "xuống tiền" vừa buồn cười vừa xúc động.

Dàn khách mời của fancon Bắc Bling còn gọi tên các nghệ sĩ V-biz được yêu mến như: RHYDER, Suboi, Quốc Thiên.

﻿ Quốc Thiên, RHYDER, Suboi đều là khách mời trong fancon Bắc Bling.

Trong một đoạn chat giữa RHYDER và Hòa Minzy được chủ nhân “hit” Bắc Bling đăng tải, RHYDER cho biết anh rất vui khi được tham gia sự kiện quan trọng của Hoà Minzy. Hòa Minzy còn nhắn nhủ các Flash nếu đi fancon Bắc Bling hoàn toàn thoải mái mang băng rôn khẩu hiệu cổ vũ cho nam ca sĩ vì đều là “người nhà với nhau cả”.

﻿ ﻿ Hòa Minzy chia sẻ đoạn chat cùng RHYDER, nhắn Flash mang băng rôn cổ vũ cho idol.

Bên cạnh đó, Hòa Minzy còn bật mí tại fancon sẽ có một màn kết hợp đặc biệt mà cô đã chờ tới 2 - 3 năm, từng bị lỡ ở nhiều sân khấu nhưng lần này đã sẵn sàng để “lên sóng” tại fancon Bắc Bling. Cùng với đó là những điều mới mẻ khác được Hòa Minzy lần đầu thể hiện, sẽ xuất hiện trong fancon sắp tới.

Ngoài dàn khách mời "xịn", Hoà Minzy còn có một ê-kíp "anh tài" đứng sau.

Ngoài khách mời xịn xò, ê-kíp thực hiện fancon Bắc Bling cũng toàn những anh tài tụ hội, gồm Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc âm nhạc chương ballad Hoài Sa, Giám đốc âm thanh dân gian Masew, Giám đốc âm nhạc Mew Amazing, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji.

Trước chương trình lớn nhất từng tổ chức, Hòa Minzy chia sẻ cô vừa hồi hộp, vừa hỗn độn, nhưng cô muốn phấn đấu để từ năm 2026, sẽ làm được nhiều hơn, gặp gỡ các fan nhiều hơn trong các show diễn. Chính vì vậy fancon lần này được Hòa Minzy xem là cơ hội để lấy kinh nghiệm cho những chương trình lớn hơn trong tương lai.