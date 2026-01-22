Cha Eun Woo phủ nhận trốn thuế hơn 300 tỷ nhưng người hâm mộ vẫn hoang mang

HHTO - Dù đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo vẫn vướng thị phi nghiêm trọng khi bị truyền thông công khai cáo buộc trốn thuế đã được điều tra vào năm ngoái, với số tiền truy thu "khủng" đang gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc.

Ngày 22/1, tờ Edaily của Hàn Quốc đưa tin về cáo buộc trốn thuế của Cha Eun Woo. Cụ thể, cơ quan thuế đã yêu cầu truy thu nam nghệ sĩ số tiền 20 tỷ won (hơn 350 tỷ đồng). Sự việc hiện được xem là một trong những vụ áp đặt thuế bổ sung lớn nhất lịch sử đối với một người nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Điều tra độc quyền của Edaily viết, Cục Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul đã tiến hành điều tra Cha Eun Woo vào đầu năm 2025. Đây được cho là hệ quả của cuộc điều tra trước đó từ cơ quan này nhắm đến ông Namgung Gyeon, chủ sở hữu Future ING - công ty mẹ của Fantagio hiện đang quản lý Cha Eun Woo. Với cáo buộc trốn thuế và thao túng cổ phiếu, ông đã bị phát hiện có nhiều giao dịch không minh bạch với Fantagio và Cha Eun Woo, dẫn tới việc cuộc điều tra mở rộng sang nam idol.

Trường hợp của Cha Eun Woo được kết luận là sử dụng phương thức "công ty một thành viên" để gian lận thuế. Công ty này do mẹ của Cha Eun Woo đứng tên sở hữu, trở thành trung gian giữa anh và Fantagio, được thành lập để hỗ trợ các hoạt động giải trí của anh. Kể từ đó, thu nhập của Cha Eunwoo được chia nhỏ cho Fantagio, công ty riêng của mẹ anh và cá nhân Cha Eunwoo.

Các nhà điều tra cho rằng công ty này là "công ty ma" vì địa chỉ đăng ký nằm ở vùng hẻo lánh tại đảo Ganghwa, không có văn phòng thực tế và không cung cấp dịch vụ khác biệt nào so với Fantagio. Từ đó, hành vi trốn thuế của Cha Eun Woo được cho là lợi dụng công ty "ảo" để chuyển thu nhập cá nhân thành thu nhập doanh nghiệp. Điều này giúp anh hưởng mức thuế suất thấp hơn khoảng 20% so với thuế thu nhập cá nhân thông thường.

Tại Hàn Quốc, người nổi tiếng có thu nhập cao như Cha Eun Woo phải tuân thủ mức thuế thu nhập cá nhân khoảng 45%.

Đáng chú ý, vào tháng 8 năm ngoái, Cục Thuế Khu vực Seoul đã đánh thuế bổ sung 8,2 tỷ won (khoảng 146 tỷ won) đối với Fantagio vì xử lý các hóa đơn thuế giả do công ty của mẹ Cha Eunwoo phát hành. Fantagio đã nộp đơn kháng cáo nhưng không thành công, quyết định vẫn được giữ nguyên.

Về phía Cha Eun Woo, cơ quan Dịch vụ Thuế Quốc gia (NTS) đã chấp nhận đề nghị của Cha Eun Woo về việc chính thức ban hành thông báo kết quả kiểm toán sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Cha Eun Woo đã nhập ngũ hôm 28/7/2025 và dự kiến xuất ngũ vào ngày 27/1/2027.

Trong thời gian nhập ngũ, đại diện pháp lý của Cha Eun Woo vẫn tiếp tục làm việc với cơ quan điều tra. Phía nam nghệ sĩ khẳng định phán quyết này là bất công và đã chính thức yêu cầu xem xét lại quyết định của cơ quan thuế thông qua quy trình xem xét trước khi đánh thuế. Theo đó, mẹ Cha Eun Woo khẳng định công ty bà thành lập không phải là công ty ma mà là một cơ quan quản lý văn hóa và giải trí được đăng ký hợp pháp, nhằm bảo vệ hoạt động của con trai do sự thay đổi lãnh đạo thường xuyên tại Fantagio.

Hiện tại, Fantagio đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do các khoản nợ thuế, nợ trái phiếu và sự vắng mặt của "cỗ máy kiếm tiền" chủ lực là Cha Eun Woo

Hiện phía Cha Eun Woo đang nỗ lực kháng cáo để hủy bỏ quyết định truy thu thuế, sẵn sàng đưa vụ việc lên các cơ quan cao hơn như Viện thẩm định thuế nếu cần. Nếu yêu cầu xem xét lại được chấp nhận, Cha Eun Woo sẽ không phải nộp khoản thuế bị truy thu. Nếu thất bại, Cha Eun Woo sẽ bị gắn mác "nghệ sĩ trốn thuế", với con số truy thu lớn kỷ lục trong lịch sử thị trường giải trí tại xứ sở Kim chi.

Người hâm mộ vẫn đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Trong khi dân mạng toàn cầu bàng hoàng sau tin tức "thiên tài gương mặt" trốn thuế tiền tỷ, lật ngược lại rằng thu nhập thực tế của anh còn khổng lồ cỡ nào.