Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Không cần phát hành nhạc mới, Taylor Swift vẫn lập kỷ lục ngay tháng đầu năm

Duy Minh

HHTO - Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ trẻ nhất được đề cử vào "Songwriters Hall of Fame" (tạm dịch: Đại sảnh Danh vọng các Nhạc sĩ), đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Sáng 21/1, ban tổ chức Songwriters Hall of Fame chính thức công bố danh sách các nhạc sĩ được đề cử vinh danh năm 2026 tại Đại sảnh Danh vọng các Nhạc sĩ. Trong đó, Taylor Swift gây chú ý khi trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử được đề cử ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, tiếp tục khẳng định dấu ấn nổi bật của nữ ca sĩ trong lĩnh vực sáng tác và tầm ảnh hưởng rộng lớn trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Danh sách đề cử của Songwriters Hall of Fame 2026.
Danh sách đề cử của Songwriters Hall of Fame 2026.

Việc Taylor Swift được xướng tên ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện được đề cử cho thấy sự ghi nhận đặc biệt dành cho những đóng góp của cô trong lĩnh vực âm nhạc. Theo quy định được áp dụng từ năm 1969, một nhạc sĩ chỉ được xem xét đề cử sau 20 năm kể từ khi phát hành tác phẩm thương mại đầu tiên.

Taylor Swift được xướng tên ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện xét duyệt.
Taylor Swift được xướng tên ngay trong năm đầu tiên đủ điều kiện xét duyệt.

Với dấu mốc bắt đầu từ đĩa đơn Tim McGraw (2006), Taylor Swift đã hoàn tất hành trình 20 năm miệt mài với các ca khúc tự sáng tác để tiến thẳng vào hàng ngũ những nhạc sĩ danh tiếng nhất mọi thời đại. Đáng chú ý, cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ từng nhận giải Hal David Starlight Award - dành cho các nhạc sĩ trẻ có ảnh hưởng nổi bật với những tác phẩm do chính họ sáng tác của Songwriters Hall of Fame vào năm 2010.

Đã 20 năm kể từ ngày Taylor Swift ra mắt ca khúc đầu tiên.
Đã 20 năm kể từ ngày Taylor Swift ra mắt ca khúc đầu tiên.

Bên cạnh Taylor Swift, danh sách đề cử vinh danh năm 2026 còn có nhiều tên tuổi kỳ cựu như Gene Simmons và Paul Stanley của ban nhạc KISS, Alanis Morissette, Walter Afanasieff, Christopher “Tricky” Stewart, Kenny Loggins, Kate Bush, P!nk... cùng bộ đôi Terry Britten và Graham Lyle.

Lễ vinh danh và dạ tiệc trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2026 tại thành phố New York (Mỹ). Đây hứa hẹn là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của năm, đánh dấu sự gia nhập của thế hệ nghệ sĩ mới vào hàng ngũ những tên tuổi huyền thoại.

Lễ vinh danh và dạ tiệc trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2026 tại thành phố New York.
Lễ vinh danh và dạ tiệc trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2026 tại thành phố New York.
1767927489824.png
Duy Minh
#Taylor Swift #Danh vọng Nhạc sĩ #Kỷ lục âm nhạc #Lễ vinh danh #Nhạc sĩ huyền thoại #Sự nghiệp âm nhạc #Đại sảnh Danh vọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục