Moving phần 2 bổ sung nữ thần thế hệ mới, ai thay Jung Ha về bên Go Youn Jung?

HHTO - Năm ngoái, rộ tin "Moving 2" đã tuyển chọn xong diễn viên và sẵn sàng cho kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên hiện tại, nhiều fan của phần 1 thất vọng khi truyền thông tiết lộ đoàn phim đã tìm người thay Lee Jung Ha đóng "cậu bé bay" Bong Seok.

Năm ngoái, rộ tin Moving phần 2 sẽ có tên Genius và đang tiến hành tuyển chọn diễn viên. Đến gần đây, truyền thông Hàn đưa tin "quý cô" Yum Jung Ah và Roh Yoon Seo sẽ tham gia Moving 2. Nhà sản xuất được cho là cũng đang tiến hành đàm phán với các ngôi sao nước ngoài.

Yum Jung Ah đóng được cả tuyến chính diện - phản diện nên khó đoán nhân vật mà cô đảm nhận.

Yoon Seo có nét đẹp lạ, là nữ thần thanh xuân Gen Z của màn ảnh Hàn. Thông tin cô xuất hiện trong "Moving 2" khiến nhiều người trông ngóng.

Roh Yoon Seo được cho là sẽ đảm nhận nhân vật chưa xuất hiện trong mùa trước. Dựa vào sàn tuổi của cô với dàn cast, dự đoán Yoon Seo có thể sẽ là thế hệ trẻ thừa kế siêu năng lực giống như bộ ba Hee Soo - Bong Seok - Gang Hoon. Tuy nhiên, công ty quản lý của Yum Jung Ah và Roh Yoon Seo đều phản hồi rằng: "Chưa có gì chắc chắn lúc này".

Trong luồng tin về những gương mặt mới, truyền thông Hàn cũng tiết lộ Lee Jung Ha không thể tham gia Moving 2 do trùng thời gian nhập ngũ. Đoàn phim đang tiến hành tuyển chọn người thay thế anh đóng Kim Bong Seok. Người hâm mộ của Moving đều thất vọng vì "cậu bé bay" là một trong những linh hồn làm nên thành công của bản truyền hình, được Jung Ha thể hiện hoàn hảo và quá ấn tượng.

Tuyến tình cảm của Hee Soo - Bong Seok còn đang bỏ ngỏ. Phản ứng hóa học dễ thương của Go Youn Jung và Lee Jung Ha cũng là một trong những yếu tố khán giả mong chờ đôi "gà bông" sẽ gặp lại nhau, viết tiếp đoạn kết mới toàn vẹn hơn cho cả Moving phần mở đầu và bản truyện tranh.

Một bộ phận fan không giấu được thất vọng trên mạng xã hội vì Jung Ha bị thay thế. Họ cho rằng thà đội sản xuất cắt toàn bộ tình tiết của cậu trong mùa 2 rồi chờ anh trở lại trong phần khác còn hơn phải nhìn Kim Bong Seok với một gương mặt khác. Ngoài ra, sự thay đổi này cũng làm tăng áp lực cho người thay thế và lo ngại còn nhân vật nào bị thay thế hay không?

Phụ huynh của Bong Seok - Lee Mi Hyun và Kim Doo Sik được mong sẽ xuất hiện trong mùa 2 vì vẫn còn khoảng trống phát triển tiếp. Fan đang "thắp nến" Han Hyo Joo và Jo In Sung sẽ tiếp tục sánh đôi.

Những khán giả khác bắt đầu có cho mình những ứng viên có thể thay thế Lee Jung Ha vào vai Bong Seok. Cái tên được nhắc đến hàng đầu trên mạng xã hội là Park Jihoon. Anh đã từng tăng cân, cho thấy cả nét nhẫn nhịn lẫn cương quyết với vai chính trong series hành động học đường Weak Hero Class. Vì thế, khán giả tin rằng Jihoon là lựa chọn tốt cho Kim Bong Seok.

Disney+ cũng như đoàn phim vẫn chưa có động thái tuyên bố chính thức nào về nội dung và dàn cast của Moving 2. Điều khán giả có thể an tâm là Kang Full - tác giả của bộ truyện gốc sẽ tiếp tục đồng hành với mùa mới. Vì sự liên kết giữa các bộ truyện có cùng bối cảnh rất phức tạp nên có khả năng phần 2 của Moving sẽ là sự pha trộn của các bản webtoon đã phát hành và tình tiết mới nhằm đảm bảo các nhân vật cũ vẫn xuất hiện để "giữ nhiệt".

"Vũ trụ Marvel của Hàn" được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện như phần đầu tiên. Tin đồn đang lan truyền chia sẻ giai đoạn tiền sản xuất cho Moving 2 đang gấp rút hoàn thành để chuẩn bị cho ghi hình vào mùa Hè năm nay.