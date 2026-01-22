Sakamoto Days bản live-action công bố trùm phản diện mà “như có, như không”

HHTO - Sau khi đã công bố một số vai diễn quan trọng của dàn nhân vật thuộc phe chính diện, “Sakamoto Days” bản live-action tiếp tục hoàn thiện dàn diễn viên của mình với những nhân vật ở phe phản diện.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ một số nội dung từ truyện tranh

Mới đây, Sakamoto Days (Sát Thủ Về Vườn) bản live-action tiếp tục công bố thêm gương mặt diễn viên mới. Theo đó, những nhân vật đầu tiên thuộc phe được xem là phản diện - đối đầu với nhóm của nhân vật chính đã xuất hiện.

Shiono Akihisa (Golden Kamuy) sẽ vào vai Kashima. Đây là một trợ thủ đắc lực của “trùm cuối” X, với lòng trung thành và sự tin tưởng gần như tuyệt đối vào lý tưởng của X. Tuy nhiên, khi lý tưởng lung lay, anh ta sẽ xem xét lại lòng trung thành của mình.

Theo truyện tranh Sakamoto Days, Kashima là một sát thủ kỳ lạ cả ở vẻ ngoài lẫn tính cách. Kashima thường đội một cái đầu tuần lộc che kín khuôn mặt và có cơ thể người máy có thể hóa thành nhiều vũ khí. Trên poster giới thiệu nhân vật, tuy chưa thấy cái đầu tuần lộc đặc trưng của Kashima nhưng khán giả đã có thể thấy bàn tay máy của nhân vật này với nhiều lưỡi kiếm đưa ra.

Nam diễn viên Shiono Akihisa bày tỏ anh không thể giấu nổi sự phấn khích trước vai diễn "đội mũ" bất ngờ này. Anh nói: “Tôi tin rằng mình đã hoàn toàn thể hiện được cách diễn giải riêng của mình về nhân vật Kashima”, và hẹn gặp khán giả tại rạp chiếu.

Bên cạnh đó, Watanabe Keisuke (Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi) sẽ hóa thân Natsuki trong Sakamoto Days bản live-action. Theo truyện tranh, nhân vật Natsuki xuất hiện lần đầu ở phía đối đầu với nhóm của nhân vật chính, nhưng về sau anh lại là một thành viên thân thiết của phe chính diện.

Natsuki là một sát thủ chuyên về chế tạo vũ khí, với những món đồ có khả năng đặc biệt hay có độ phức tạp cao. Một trong những vũ khí ấn tượng nhất mà Natsuki từng chế tạo là chiếc áo có khả năng tàng hình. Trong poster nhân vật, có thể thấy anh chàng đang mặc chiếc áo đó, chỉ là chưa bật chế độ tàng hình mà thôi.

Meguro Ren (trái) và Watanabe Keisuke (phải) từng hợp tác trong Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi.

Trong dàn nhân vật nam của Sakamoto Days bản gốc, Natsuki là một trong những nhân vật “đào hoa” nhất trong cộng đồng fan bởi ngoại hình nổi bật, tính cách có phần lạnh lùng nhưng với em trai lại vô cùng quan tâm. Không chỉ giỏi chế tạo vũ khí, Natsuki cũng có khả năng chiến đấu ấn tượng và nhạy bén.

Watanabe Keisuke cho biết để hóa thân Natsuki, anh đã “tập trung thể hiện phong thái thư thái, tự nhiên của cậu ấy, luôn cố gắng tiết kiệm năng lượng, không gây ra bất kỳ sự ồn ào không cần thiết nào”. Miêu tả nghe có vẻ “rất Natsuki”, chứng tỏ nam diễn viên đã tìm hiểu khá kỹ về nhân vật của mình. Anh cũng rất vui khi lại được hợp tác với Meguro Ren. Trước đây, cả hai từng làm việc chung trong Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi.

Ngoài ra, quan trọng không kém, Sakamoto Days bản live-action cũng tiết lộ “một nửa” hình ảnh của X (Slur) - hay còn có cái tên khác là Kei Uzuki. Đây được xem là “trùm cuối”, nhân vật phản diện chính của Sakamoto Days. Hắn là một nhân vật có quá khứ phức tạp. Hắn là một kẻ đa nhân cách. Một trong những điểm nguy hiểm nhất của X là với mỗi một nhân cách, hắn lại có một sức mạnh, kỹ năng sát thủ khác nhau.

Sở dĩ gọi là “một nửa” hình ảnh bởi dù đã tung ra poster nhân vật, nhà sản xuất của Sakamoto Days bản live-action vẫn quyết giấu mặt nhân vật đi. Khán giả chỉ có thể thấy được trang phục trắng cùng mái tóc sáng màu đặc trưng, còn đường nét khuôn mặt thì vẫn mờ ảo. Tên diễn viên đảm nhận vai X hiện cũng được giữ kín.

Meguro Ren đảm nhận vai chính Sakamoto Taro.

Phiên bản "bồng bềnh" của sát thủ lừng lẫy một thời.

Bản live-action Sakamoto Days được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Câu chuyện bắt đầu với Sakamoto Taro (Meguro Ren) - một sát thủ lừng danh đã rửa tay gác kiếm sau khi rơi vào tình yêu với một cô gái bình thường. Từ một sát thủ hào hoa, giờ đây Sakamoto đã trở thành một ông bố bỉm sữa “bụng bia”, mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ buôn bán qua ngày. Thế nhưng kẻ thù cả cũ lẫn mới vẫn đến tìm Sakamoto, đe dọa cuộc sống bình yên và người thân của anh, buộc anh phải "đánh thức" kỹ năng sát thủ.

Shin.

Lu.

Heisuke.

Trong cuộc chiến đó, Sakamoto có những trợ thủ đắc lực như Shin (Takahashi Fumiya) - một sát thủ có khả năng ngoại cảm, Lu Shaotang (Yokota Mayuu) - con gái một trùm xã hội đen ở Trung Quốc, Heisuke (Tozuka Junki) - tay bắn tỉa tài năng có bạn đồng hành là một con vẹt…

Trước khi thưởng thức Sakamoto Days bản live-action, các fan có thể tìm xem bản anime (hoạt hình) đã có mặt trên Netflix. Bản live-action sẽ công chiếu trước ở Nhật Bản vào ngày 29/4/2026.