Can This Love Be Translated: 2 sắc thái đối lập nhận diện 2 nhân cách Go Youn Jung

HHTO - Lời khen dành cho nhan sắc, trang phục của Go Youn Jung trong "Can This Love Be Translated?" (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) nhiều không kể xiết. Không chỉ tận dụng tối đa từ Chanel cho đến local brand Hàn, Việt mà cô còn khéo léo biến hóa, dùng thời trang khắc họa rõ nét câu chuyện của 2 bản ngã là Cha Mu Hee và Do Ra Mi.

Đến với Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?), Go Youn Jung hóa thân gọn gàng thành cả hai "nhân cách" trái ngược - nữ minh tinh rạng rỡ Mu Hee và bản ngã siêu quậy nhưng u ám Do Ra Mi. Bên cạnh nét diễn linh hoạt của Youn Jung, sự tương phản trong phong cách thời trang của 2 "bản ngã" còn nhận được nhiều lời khen bởi độ chỉn chu, sáng bừng từng khung hình.

Cha Mu Hee - "Chanel sống" với gu thẩm mỹ cổ điển, thanh lịch

Dù nhân vật ưa chuộng ăn mặc tối giản thì ở Go Youn Jung vẫn toát lên khí chất sang trọng, thanh thoát. Ngắm nhìn "sàn diễn thời trang" của minh tinh Cha Mu Hee trong Can This Love Be Translated?, khán giả mới vỡ lẽ vì sao cô lại được nhà mốt nức tiếng Chanel "chọn mặt gửi vàng".

Nữ minh tinh Cha Mu Hee vụt sáng nhờ vai diễn sát nhân zombie Do Ra Mi. Từ diễn viên phụ vô danh đến hiện tượng toàn cầu, Mu Hee vẫn trung thành với phong cách cổ điển.

Cha Mu Hee nổi bật với tủ áo dạ tweed đa dạng, phối cùng mini skirt hoặc quần tây suông để làm nổi bật vóc dáng cao ráo. Những outfit nổi bật với đường cắt gọn gàng, chú trọng vào các gam màu trung tính như đen và camel giúp Mu Hee giữ được sự cân bằng giữa nét nữ tính và khí chất quý phái.

Bộ sưu tập Chanel thời thượng của Cha Mu Hee trong Can This Love Be Translated?.

Đại sứ thương hiệu của Chanel cũng liên tục chiêu đãi người xem bằng hàng loạt set đồ thời thượng của hãng. Dù trang phục có thể đến từ thương hiệu khác nhưng túi xách tuyệt đối là Chanel. Trên tinh thần truyền tải sự thanh lịch vượt thời gian của nhà mốt nước Pháp, Go Youn Jung tiết chế tối đa phụ kiện đi kèm. Mỗi item từ hoa tai, nhẫn cho đến ví clutch và giày boot mũi nhọn đều kết hợp hài hòa, khắc họa trọn vẹn hình tượng Mu Hee quý phái và chỉn chu.

Một item khác "chiếm trọn" trái tim Go Youn Jung là áo măng tô. Loạt áo khoác dáng rộng, suông dài giúp nữ diễn viên khoe trọn thân hình cân đối cùng đôi chân thẳng tắp. Để tránh "nuốt dáng", Mu Hee cũng ưu tiên những loại măng tô có đai thắt eo bản lớn hoặc vai vuông, giữ phom dáng cứng cáp, gọn gàng mà vẫn đủ mềm mại.

Do Ra Mi - "Phản diện" hơi hướng gothic mị hoặc

Do Ra Mi là vai chính do Cha Mu Hee đóng trong bộ phim kinh dị "Cô gái câm lặng". Tỉnh lại sau tai nạn, tận hưởng sự nổi tiếng chưa lâu thì cô gặp ảo giác khi liên tục thấy Do Ra Mi xuất hiện. Sau khi gặp lại 2 bác đã nuôi dưỡng mình, kí ức cũ dội lại đã thúc đẩy "kẻ điên" Do Ra Mi xuất hiện - bản ngã sẽ làm những việc Mu Hee không dám làm. Gốc gác của Ra Mi là nỗi ám ảnh tuổi thơ của Mu Hee, do đó, cô luôn khoác lên mình một dáng vẻ u ám, pha chút nổi loạn.

Hai tạo hình "đinh" của Do Ra Mi đều đến từ bộ sưu tập Thu - Đông 2022 của thương hiệu DEW E DEW E.

"Nhân cách" này thường xuất hiện trong các thiết kế đậm màu gothic ma mị. Sự kết hợp giữa vải sheer mỏng như xuyên thấu, cùng hoa văn tinh xảo, cầu kỳ làm bằng ren khiến Do Ra Mi trở thành một bản thể phá cách, độc đáo nhưng lại không hề phản cảm.

Palette màu của Ra Mi cũng đối lập hoàn toàn với Mu Hee trang nhã, thiên về tông trầm như đen, nude bẩn hay đỏ rượu, tạo cảm giác lạnh lẽo và bí ẩn. Cách phối đồ có phần phóng túng và bất cần khắc họa nên một Do Ra Mi không bị ràng buộc bởi chuẩn mực và cách nhìn của người khác như Mu Hee.

Sự hiện diện của Do Ra Mi được định hình trong 3 mẫu váy đến từ thương hiệu LSOUL, phối cùng áo khoác của D&G, Chanel...

Bản chất của Ra Mi không phải là "thuần phản diện", mà chỉ là một bản ngã được hình thành từ mảnh vỡ tâm hồn. Vì thế, dù được bao bọc bởi cảm giác chống đối thì ở Ra Mi vẫn lẩn khuất những đặc trưng đầy nữ tính của Mu Hee, thể hiện ở thiết kế váy bèo nhún hay nơ to bản nữ tính trung hòa dáng vẻ hoang dại.

Go Youn Jung dần quen mặt với khán giả quốc tế thông qua loạt vai phụ trong Sweet Home, Trường Luật (Law School)... Đến 2022, tên tuổi của cô phủ sóng với vai chính Bu Yeon trong Hoàn Hồn. Ở Can This Love Be Translated?, Go Youn Jung chinh phục khán giả bởi sự hòa hợp giữa Mu Hee - Ra Mi - vai diễn được đánh giá đang là đẹp nhất sự nghiệp.