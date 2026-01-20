Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Top 2 Miss Cosmo 2025 "chuẩn dâu Việt": Mặc áo bà ba, tập gói bánh chưng

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hai nàng hậu Top 2 Miss Cosmo 2025 ngày càng nhận được nhiều lời khen nhờ sự hoà nhập nhanh chóng với văn hoá Việt. Đón Tết Nguyên đán đang tới gần, hai nàng hậu khoe hình ảnh mặc áo bà ba, gói bánh chưng khiến cộng đồng fan sắc đẹp thích thú.

Sau khi đăng quang, Top 2 Miss Cosmo 2025 là Hoa hậu Yolina Lindquist đến từ Mỹ và Á hậu Chelsea Fernandez đến từ Philippines nhận được sự ủng hộ rất lớn từ fan sắc đẹp Việt. Hai người đẹp được fan Việt đặt cho hai cái tên là Ngọc Na và Ngọc Tím.

mc-25.jpg
yolina-and-chelsea.jpg

"Ngọc Na" và "Ngọc Tím" tạo được thiện cảm với người hâm mộ nhờ phong cách gần gũi, tính cách đáng yêu, "tẻn tẻn" đúng chuẩn Gen Z. Trong hành trình media tour và tham gia các sự kiện, Hoa hậu Yolina và Á hậu Chelsea mặc khá nhiều trang phục truyền thống của phụ nữ Việt là áo dài và áo bà ba.

﻿miss-cosmo.jpg
miss-cosmo1.jpg

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Top 2 Miss Cosmo 2025 được trải nghiệm gói bánh chưng và nhận lì xì. Hoa hậu Yolina hào hứng khoe thành quả trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái "Em iu Tết" khiến fan sắc đẹp vô cùng thích thú.

yolina3.jpg
yolina2.jpg
yolina.jpg
yolina1.jpg

Tân Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, cao 1m78. Người đẹp sở hữu học thức đỉnh cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ. Hoa hậu Yolinda còn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Trong lời phát biểu ngay sau khi đăng quang, cô đã không ngừng nói: "Trộm vía Cosmo! Trộm vía Việt Nam!" khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

chelsea3.jpg
chelsea2.jpg
chelsea1.jpg
chelsea.jpg

Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez đến từ Philippines, là người đẹp sở hữu nhiều giải thưởng phụ nhất của cuộc thi. Nàng hậu cũng nhận được sự yêu mến từ fan sắc đẹp Việt nhờ sự chân thành, gần gũi và đáng yêu.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Miss Cosmo 2025 #Yolina Lindquist #Chelsea Fernandez #Tết Nguyên đán #bánh chưng #văn hóa Việt #Tết Bính Ngọ 2026 #Hoa hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục