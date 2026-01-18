Lưu lại vài gợi ý thời trang đường phố New York để khi cần ý tưởng là có ngay

HHTO - Tham khảo những gợi ý thời trang giúp bạn vượt qua những ngày bí ý tưởng, không biết mặc gì. Về cơ bản những bản phối này đều tận dụng được các item có sẵn và quen thuộc, không cần mua thêm, biến tấu một chút để tạo sự khác biệt.

Phối chất liệu da và lông thú

Những ngày đầu năm vẫn còn se lạnh, chất liệu da dày dặn, ấm áp được các nàng sành điệu tận dụng tối đa. Nâng cấp thêm chi tiết lông thú cho bộ trang phục tạo ra sự kết hợp tuyệt đối thời trang. Da và lông thú mang đến cảm giác sang trọng và quyền quý tự nhiên, rất dress-up mỗi khi ra đường.

Áo khoác to và kính to

Những ngày bận bịu trăm công nghìn việc khiến bạn không nghĩ ra được ý tưởng phối đồ, nhưng vẫn muốn xinh đẹp ra đường. Vậy chọn ngay bộ đôi áo khoác big size và kính râm bản lớn, đây là một sự kết hợp tuyệt vời mọi lúc mọi nơi. Nó gần như không cần nỗ lực, nhưng trông rất có chủ ý.

Áo sơ mi cài cúc và quần thể thao

Quần thể thao là chân ái của các cô nàng năng động, ưa thoải mái và thường xuyên di chuyển. Nhưng thỉnh thoảng ăn mặc chỉnh tề cũng rất quan trọng, trang phục được phối hợp chỉn chu, trendy sẽ đem lại sự tự tin và may mắn.

Không nhất thiết phải từ bỏ chiếc quần thể thao, mà hãy kết hợp chúng với áo sơ có thiết kế lạ mắt, chi tiết điểm nhấn độc đáo và những món phụ kiện thanh lịch như túi xách da, dây chuyền ngọc trai hay kính râm cổ điển.

Chân váy lụa và áo blazer

Chân váy lụa là item phổ biến suốt năm qua, sang đến năm 2026, đường phố New York tiếp tục trông thấy những chiếc váy lụa ấy, khẳng định xu hướng này sẽ chưa dừng lại mà còn được biến tấu và sáng tạo thêm. Đôi khi chỉ cần thêm chiếc áo blazer oversized và một chiếc túi xách cỡ lớn là bạn có ngay có vẻ ngoài công sở đậm chất CEO.