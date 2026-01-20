Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Thanh Thủy rạng rỡ trong BST đón Tết Bính Ngọ của NTK Lê Thanh Hòa

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe sắc rạng rỡ với những thiết kế mới nhất từ BST TẾT 2026 của NTK Lê Thanh Hòa.

﻿thanh-thuy6.jpg﻿
﻿thanh-thuy5.jpg﻿
﻿thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy2.jpg﻿

Lấy cảm hứng từ sự rực rỡ của cỏ cây hoa lá dưới ánh nắng Xuân dịu dàng, BST mang đến làn gió mới với những họa tiết độc quyền trên bảng màu tươi sáng, hứa hẹn một khởi đầu đầy hứng khởi và năng lượng. Điểm nhấn đặc biệt của mùa Tết năm nay chính là họa tiết Ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, kiên định và thăng tiến vượt bậc.

﻿thanh-thuy8.jpg
﻿thanh-thuy9.jpg
thanh-thuy10.jpg
thanh-thuy11.jpg

Trên nền chất liệu lụa, chiffon crepe, hình ảnh những chú ngựa được cách điệu mềm mại, ẩn hiện nghệ thuật giữa vườn hoa Xuân rực rỡ, tạo nên một tổng thể vừa truyền thống vừa hơi hướng đương đại.

thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy4.jpg
﻿thanh-thuy12.jpg
thanh-thuy7.jpg

Với kỹ thuật dựng phom tỉ mỉ, các thiết kế chú trọng tối đa vào tính ứng dụng và sự hoàn hảo trong từng đường cắt, tạo hình, giúp người mặc không chỉ tỏa sáng mà còn cảm thấy thoải mái trong mọi khoảnh khắc du Xuân.

thanh-thuy.jpg
thanh-thuy14.jpg﻿
thanh-thuy13.jpg
thanh-thuy15.jpg

Thông qua sự thể hiện của Hoa hậu Thanh Thủy cùng BST TẾT 2026, NTK Lê Thanh Hòa mong muốn gửi gắm lời chúc về một năm mới May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng và Vạn sự như ý đến phụ nữ Việt Nam.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Thanh Thủy #BST Tết 2026 #Lê Thanh Hòa #thời trang xuân #ngựa độc quyền #đón Tết #thời trang Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục