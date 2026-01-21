Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Intercontinental 2026: Á hậu Thu Ngân được khen, tăng khả năng lọt top

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Thu Ngân bước vào phần thi chính thức đầu tiên tại Miss Intercontinental. Xuyên suốt hành trình, cô nhận nhiều lời khen với phong cách thời trang đa dạng, ấn tượng, thậm chí còn đứng đầu bình chọn thí sinh mặc nổi bật nhất trong lễ nhận sash.

Tối 20/1 (theo giờ Việt Nam), phần thi swimsuit (trình diễn áo tắm) thuộc khuôn khổ Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Ai Cập.

thu-ngan-2381.jpg
thu-ngan1-4724.jpg

Đây là một trong những phần thi quan trọng và được mong chờ, nơi các thí sinh diễn hình thể và kỹ năng trình diễn. Trước ban giám khảo và khán giả, đại diện Việt Nam là Á hậu Thu Ngân tự tin đọ sắc vóc cùng các người đẹp quốc tế.

Trước khi nhập cuộc, Thu Ngân nhận được sự hướng dẫn và góp ý tận tình từ Á hậu Ngọc Hằng để hoàn thiện từng bước đi, dáng đứng, giúp cô có được phong thái tốt nhất để nhập cuộc.

thu-ngan.jpg
thu-ngan1.jpg

Xuyên suốt hành trình tại Miss Intercontinental, Á hậu Thu Ngân luôn duy trì phong độ ổn định cùng nguồn năng lượng dồi dào, liên tục nhận được lời khen từ người hâm mộ sắc đẹp.

thu-ngan5.jpg
thu-ngan6.jpg

Thu Ngân lọt Top đánh giá cao trên các bảng xếp hạng của nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

thu-ngan-2893.jpg
thu-ngan2.jpg
thu-ngan3.jpg
thu-ngan4.jpg

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới, với hơn 50 năm hình thành và phát triển, quy tụ các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế tại đấu trường này với những thành tích nổi bật: Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, Hera Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Intercontinental 2023 và Bùi Khánh Linh giành ngôi vị Á hậu 3 Miss Intercontinental 2024.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Thu Ngân #Miss Intercontinental #Á hậu Thu Ngân #Hoa hậu Liên lục địa #Thời trang #Thành tích sắc đẹp #Ai Cập

Xem thêm

Cùng chuyên mục