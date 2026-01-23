Trấn Thành rơi nước mắt, hé lộ khả năng Running Man Vietnam ra mắt mùa 4

HHTO - Trấn Thành đã có những chia sẻ về Running Man Vietnam mùa 4 tại buổi chiếu tập cuối của mùa 3 ở rạp phim. "Tôi không biết Running Man cho quý vị cái gì, nhưng Running Man trả lại Trấn Thành cho Trấn Thành", anh xúc động cho biết.

Sau hơn 3 tháng lên sóng, Running Man Vietnam mùa 3 đã đi đến hồi kết với tập cuối được trình chiếu tại rạp. Trong buổi ra mắt đặc biệt, dàn cast của chương trình gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Trung và Quang Tuấn đã mang đến những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình đã qua. Đặc biệt, Trấn Thành còn nhắc đến những thông tin về mùa 4 của chương trình.

Tại buổi giao lưu với khán giả nhân dịp tập cuối của Running Man Vietnam mùa 3 ra rạp, Trấn Thành đã có những tiết lộ thú vị xoay quanh khả năng chương trình có mùa 4 trong thời gian tới. Nam nghệ sĩ úp mở hỏi khán giả rằng nếu có mùa 4 thì lên sóng tháng nào là vừa đẹp. Sau đó, anh nửa đùa nửa thật chia sẻ: "Tôi hy vọng các nhà tài trợ lưu ý thông điệp này, giúp chúng tôi có mùa 4 càng sớm càng tốt vì không có quý vị, cũng sẽ không có điều kiện để ghi hình được nhiều hơn".

Trấn Thành chia sẻ về mùa 4 của Running Man. Nguồn: @honghotlachanai

Xuyên suốt buổi giao lưu và thưởng thức tập cuối mùa 3 tại rạp, Trấn Thành cũng không giấu được nước mắt và sự xúc động của mình. Anh sụt sùi từ những giây phút phát biểu đến khi xem tập chương trình trong rạp, khiến cộng đồng mạng cũng tiếc nuối theo. "Tôi không biết Running Man cho quý vị cái gì, nhưng Running Man trả lại Trấn Thành cho Trấn Thành", anh xúc động cho biết.

Trấn Thành rơi nước mắt khi xem tập cuối của Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: @saovbiz

Có định dạng chiếu tại rạp, tập cuối của Running Man mùa 3 mang tên Con Rối Tự Do lấy bối cảnh hề và rạp xiếc, là hành trình cuối để tìm ra người chiến thắng trong số 7 cái tên thuộc dàn cast chính. Ngay khi mở đặt vé toàn quốc, tập cuối của Running Man Vietnam mùa 3 đã vươn lên hạng 1 phòng vé, thu về doanh số 7 tỷ đồng tính đến trưa ngày 23/1. Hiện tại khán giả đang cật lực săn vé để có thể tận hưởng trọn vẹn những phút giây cuối cùng của mùa 3 tại rạp.