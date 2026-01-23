Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mason Nguyễn, TEZ và dàn Anh trai Say Hi tiếp sức CONGB "Nói Yêu Em 8 Lần"

Như Lê

HHTO - CONGB chính thức phát hành EP "CONGBDAY" và MV "Nhớ Em 8 Lần", đánh dấu chiến dịch debut tại Việt Nam.

Sau thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và góp mặt trong nhiều chương trình sống còn đình đám châu Á, việc tham gia Anh Trai “Say Hi” đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước.

Dự án âm nhạc đầu tiên của CONGB nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Single Bài Hát Này Dành Riêng Cho Mình Em kết hợp cùng buitruonglinh ra mắt vào ngày 4/1 vừa qua đạt thành tích nhạc số ấn tượng. Xuyên suốt thời gian này, fanclub UNICONG cũng tổ chức hàng loạt hoạt động để chúc mừng CONGB debut.

congb-nho-em-8-lan-3.jpg

Đáp lại tình cảm của các fan, CONGB chuẩn bị rất chỉn chu cho dự án mới bao gồm EP CONGBDAY với 5 ca khúc, 2 MV, đĩa CD vật lý với concept sáng tạo, chuỗi sự kiện giao lưu gồm Fan meeting, Fansign, Fancall. Phiên bản đĩa CD vật lý của EP CONGBDAY vừa mở đặt trước 5 ngày đã cán mốc hơn 6500 bản.

EP CONGBDAY mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, đúng với hình tượng tràn đầy năng lượng tích cực của anh từ trước đến nay. EP mở màn bằng bản Pop sôi động Nhớ Em 8 Lần, được CONGB kết hợp cùng Mason Nguyễn và TEZ. Đến Vitamin C - ca khúc mang âm hưởng R&B nhẹ nhàng, giúp CONGB thể hiện khả năng luyến láy uyển chuyển.

congb-nho-em-8-lan-10.jpg
congb-nho-em-8-lan-8.jpg

Sweet Love lại là một bản tình ca ngọt ngào, “nịnh tai” bởi tiết tấu rộn ràng. Tiếp đó là Bài Hát Này Dành Riêng Cho Mình Em - ca khúc lắng đọng nhất EP do chính CONGB tự sáng tác. Cuối cùng, Ngôi Sao Hy Vọng khép lại EP bằng lời ca đẹp đẽ, chân thành mà CONGB muốn gửi đến những người đã luôn dõi theo hành trình của nam ca sĩ.

Single Nhớ Em 8 Lần không chỉ có màn góp giọng của Mason Nguyễn và TEZ mà MV cũng quy tụ dàn Anh Trai hùng hậu gồm BIGDADDY, buitruonglinh, Mason Nguyễn, TEZ, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn. Trong MV, CONGB vào vai một anh chàng đang tương tư một cô gái, còn các Anh Trai khác đóng vai trò “quân sư” vừa cổ vũ, vừa tìm mọi cách giúp CONGB tiến tới bày tỏ tình cảm.

congb-nho-em-8-lan-4.jpg
congb-nho-em-8-lan-6.jpg

Nói về dự án debut tại Việt Nam, CONGB chia sẻ: “Ai cũng mong sản phẩm khi ra mắt được công chúng đón nhận và đạt thứ hạng cao, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là âm nhạc ấy phải thuyết phục được chính mình trước tiên. Khi thật sự hài lòng và tự tin với những gì tạo ra, tôi mới có thể mang trọn vẹn cảm xúc đó đến khán giả. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc và không ngừng cống hiến cho âm nhạc. Sắp tới, tôi sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đã được ấp ủ từ rất lâu. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và tiếp tục theo dõi hành trình sắp tới của CONGB”.

congb-nho-em-8-lan-1.jpg
4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#CONGB #EP CONGBDAY #Nhớ Em 8 Lần #Mason Nguyễn #TEZ #Anh Trai Say Hi

