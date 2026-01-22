Sau Running Man Vietnam mùa 3, Quân A.P rủ Anh Tú Atus hát nhạc Valentine

HHTO - Quân A.P ra mắt ca khúc "Đi Đâu Đấy" kết hợp cùng Anh Tú Atus. Đây là món quà hai Anh Trai "Say Hi" mùa 1 tặng cho người hâm mộ trước thềm năm mới, cũng là lời chúc ngọt ngào cho mùa Valentine 2026.

Đi Đâu Đấy là một bản Pop Ballad pha R&B hiện đại, giai điệu chậm rãi giúp người nghe tập trung vào câu chuyện tình cảm và ca từ của bài hát. Vocal trầm ấm, có độ lơi nhịp đặc trưng của Quân A.P một lần nữa được thể hiện trong ca khúc này.

Quân A.P tiếp tục chọn cách làm MV Visualize giúp khán giả tập trung vào âm nhạc và phong cách người nghệ sĩ. Trong poster Đi Đâu Đấy. Quân A.P mang đến phiên bản “boy phố” ngồi trên xe mui trần, cùng khách mời khác “hoàng tử” không kém khiến Đi Đâu Đấy được khán giả nhận xét là ca khúc “đẹp trai nhất” đầu 2026.

Việc Anh Tú Atus tham gia vào Đi Đâu Đấy được xem là “secret” Quân A.P gửi tới khán giả của mình. Đây là lần đầu tiên 2 nghệ sĩ kết hợp trong dự án âm nhạc cá nhân.

Nói về việc mời Anh Tú Atus tham gia Đi Đâu Đấy, Quân A.P cho biết: “Hai anh em đã có khoảng thời gian thân thiết hơn sau Running Man Vietnam. Quân nghĩ đây là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ cũng như bản thân Quân và anh Atus. May mắn khi ngỏ lời là anh Atus nhận lời ngay”.

Về phía Anh Tú Atus, anh bày tỏ: “Vì là Quân nên Tú nhận lời, không chỉ trong Đi Đâu Đấy mà sau này điều gì Tú có thể hỗ trợ Quân, Tú luôn sẵn sàng”.

Quân A.P và Anh Tú Atus từng tham gia Anh Trai “Say Hi” mùa 1 và có những kỷ niệm đẹp. Đến Running Man Vietnam 2025, độ thân thiết tăng lên gấp nhiều lần khi hai nghệ sĩ trở thành dàn cast chính, xuyên suốt 16 tập của chương trình. Đi Đâu Đấy là món quà tri ân người hâm mộ cũng như thể hiện tinh thần gắn bó của hai nghệ sĩ gốc Hà thành.

“Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và dõi theo hành trình hoạt động nghệ thuật của Quân A.P. Quân hy vọng giai điệu nhẹ nhàng tươi vui của Đi Đâu Đấy sẽ là món quà ngọt ngào cho dịp đầu năm mới, Valentine của mọi người” - nam ca sĩ nói thêm.

Thời gian qua, Quân A.P chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc từ Thiên Mệnh, Falling With You, Lửa Gần Rơm đến Đi Đâu Đấy. Ngoài ra, anh còn để lại ấn tượng khi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn cast Running Man Vietnam mùa 3. Hình ảnh “boy phố” hiền lành, thật thà lại trở thành điểm hút fan của Quân A.P.