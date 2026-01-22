Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Tú đưa ra tuyên bố quan trọng, miễn phí trình diễn một bài hát cho khán giả

Thiện Dư

HHTO - Anh Tú đưa ra quyết định gửi quyền sử dụng ca khúc "Thưa Đảng" mà anh sáng tác đến với mọi người.

Ca khúc Thưa Đảng do Anh Tú sáng tác và trình bày đã nhận được sự chú ý lớn từ khán giả trên mạng xã hội những ngày qua, nhanh chóng lọt vào Top 10 BXH âm nhạc YouTube chỉ sau 1 tuần phát hành. Hiện tại, nam ca sĩ vừa công bố một quyết định mới về bài hát, khiến cư dân mạng tiếp tục chú ý.

616835959-1410461597115874-3622925531204771720-n.jpg

Trên trang cá nhân của mình, Anh Tú chính thức công bố gửi quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng đến với mọi người, tức là mọi người có thể sử dụng bài hát này để trình diễn miễn phí mà không cần xin phép hay chờ phản hồi. Song, quyền lợi này chỉ được áp dụng cho sự kiện không chuyên, phi thương mại và phi lợi nhuận.

Trích chia sẻ của Anh Tú trên trang cá nhân:

"Anh Tú cùng ekip xin phép được gửi quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng đến với mọi người. Để Thưa Đảng không chỉ là lời tri ân của riêng Anh Tú, mà đó chính là lời ca hoà cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh!

Anh Tú & ekip xin trân trọng thông báo: kể từ hôm nay, các bạn học sinh - sinh viên, các cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc Thưa Đảng (nhạc & lời: Anh Tú) để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi. Việc trình diễn ca khúc được áp dụng cho các sự kiện không chuyên - phi thương mại - phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi và sản phẩm phái sinh.

Với các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại không thuộc phạm vi được nêu ở trên vui lòng liên hệ trực tiếp ekip của Anh Tú thông qua các kênh liên lạc chính thức để được hỗ trợ".

anh-tu-thua-dang-1.jpg
Bài đăng của Anh Tú.

Trước đó trên trang cá nhân, Anh Tú chia sẻ quá trình sáng tác ca khúc Thưa Đảng thông qua những điều mà bản thân nam ca sĩ cảm nhận từ cuộc sống: "Đây là bài hát Tú viết bằng những gì mình cảm nhận được từ cuộc sống hôm nay - một niềm tự hào rất thật của người con đất Việt được sống trong hòa bình. Thưa Đảng, với Tú, đó là tiếng thưa vừa hết mực gần gũi, chân thành và ấm áp - vừa giữ được trọn vẹn sự kính trọng, biết ơn...".

Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 đã trình bày ca khúc Thưa Đảng tại sự kiện Mãi mãi niềm tin theo Đảng do Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức, hướng đến Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng như nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

617216556-1409452320550135-1260977279649192189-n.jpg

Phần trình diễn của Anh Tú nhận được sự thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, thậm chí được trang Thông Tin Chính Phủ đăng tải. Trong năm 2025 vừa qua, Anh Tú là một trong những nghệ sĩ xuất hiện thường xuyên trên các chương trình, sự kiện quốc gia. Trong dịp đại lễ 2/9, nam ca sĩ tham gia trên dưới 10 sự kiện tầm cỡ, từ các "concert quốc gia" đến chương trình truyền hình, nổi bật với Sao Nhập Ngũ mùa All-Star.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Thiện Dư
#Anh Tú #Thưa Đảng #Anh Tú Voi #Voi Bản Đôn

