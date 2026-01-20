Sao Việt thời 2016: HIEUTHUHAI - tlinh còn teen, Sơn Tùng M-TP tạo trend gây sốt

HHTO - Năm 2016, nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Việt thời điểm này vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, hoặc đang trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp.

Năm 2016 đã là câu chuyện của 10 năm trước, nhưng có những ký ức vẫn còn vẹn nguyên như mới đây. Dàn nghệ sĩ Việt đình đám cũng đã trải qua 10 năm thăng trầm để có chỗ đứng trong lòng khán giả. Vậy những nghệ sĩ Việt được yêu thích nhất hiện nay đã ở đâu, làm gì vào năm 2016?

HIEUTHUHAI.

Thời điểm năm 2016, HIEUTHUHAI vẫn đang học cấp 3 và chỉ bắt đầu nhen nhóm niềm đam mê với Rap. Đây cũng là thời điểm mà nghệ danh HIEUTHUHAI xuất hiện, khi trong lớp có một bạn "Hiếu thứ nhất" vốn học giỏi hơn anh. Đến năm 2020, HIEUTHUHAI mới được biết đến rộng rãi nhờ chương trình King of Rap, và là thời điểm "bắt đầu từ đâu đó" đến đỉnh cao của anh chàng.

MCK - tlinh - Wxrdie.

Giống với HIEUTHUHAI, dàn nghệ sĩ Gen Z đang rất được yêu thích như MCK, tlinh, Wxrdie... cũng ngồi trên ghế nhà trường vào thời điểm năm 2016. Vào lúc này, MCK và Wxrdie thường ra mắt các sản phẩm âm nhạc chung và đăng lên mạng. MCK lúc này còn có một "nhân dạng" khác là Nger với nhiều ca khúc mang màu tình ca. Trong khi đó, tlinh thì vẫn là cô học sinh dễ thương, yêu nhảy và chỉ mới bắt đầu tập tành làm nhạc.

Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD cũng bắt đầu nổi danh từ năm 2016, sau khi anh cùng nam ca sĩ Rum đăng tải video kết hợp 30 ca khúc nhạc Việt được yêu thích nhất năm 2015, tạo nên cơn sốt cover trên YouTube thời điểm đó.

BigDaddy và JustaTee.

Khác với các đàn em, BigDaddy lại có một năm 2016 khởi sắc trong sự nghiệp khi cùng JustaTee tham gia chương trình Hòa Âm Ánh Sáng, gây sốt với nhiều bài nhạc bắt tai mà trong đó không thể thiếu Về Nhà Ăn Tết. Đây cũng là năm mà BigDaddy đầu quân cho công ty 1989s Entertainment, về chung nhà với Bích Phương và bà xã Emily.

Hoàng Thùy Linh.

Năm 2016 còn là thời điểm mà Hoàng Thùy Linh bắt đầu thử nghiệm đưa chất liệu dân gian, văn hóa Việt Nam vào âm nhạc của mình. Ca khúc Bánh Trôi Nước chính là khởi đầu của cô nàng trên hành trình chinh phục khán giả cả nước với những sản phẩm pha trộn nhạc hiện đại cùng chất liệu truyền thống về sau này.

Đen Vâu.

Còn với Đen Vâu, năm 2016 đã là 2 năm kể từ khi anh bùng nổ danh tiếng với Đưa Nhau Đi Trốn. Khoảng thời gian này, nam rapper đã đi khắp mọi miền đất nước với những buổi diễn miễn phí phục vụ bà con, cũng như là bước đệm để trở lại với những sản phẩm mới.

Tóc Tiên.

Đây là thời điểm mà Tóc Tiên đang đi lên sau cú hit từ ca khúc Ngày Mai - phiên bản Vũ Điệu Cồng Chiêng. Nữ ca sĩ tiếp tục tung ra sản phẩm mới mang tên Big Girls Don't Cry, gây chú ý với phong cách mạnh mẽ, hiện đại cùng chất nhạc bắt tai lúc bấy giờ.

Sơn Tùng M-TP tại Chung kết The Face Vietnam 2016.

Còn với năm 2016, Sơn Tùng M-TP tiếp tục nâng tầm danh tiếng của mình với siêu hit gây bão Lạc Trôi, rời công ty cũ WePro và thực hiện chuyến lưu diễn M-TP Ambition - Chuyến Bay Đầu Tiên. Ngoài ra, nam ca sĩ còn tạo nên trào lưu "tha thu" hài hước sau màn phỏng vấn tại Chung kết The Face Vietnam 2016.