Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ vết thương ở chân, nguyên nhân là gì mà netizen đồng cảm?

Lâu nay Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn được khen là sở hữu đôi chân "cực phẩm", dù không phải mỹ nhân sở hữu đôi chân dài nhất V-Biz nhưng lại thon dài, trắng mịn. Vì thế, nàng hậu thường ưu tiên trang phục ngắn hoặc xẻ cao để khoe điểm mạnh của mình. Như mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe video phối đồ dạo phố với trang phục mang đậm phong cách trẻ trung.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lộ vết thương khi mặc váy ngắn

Cô mặc sơ mi kèm áo len xanh navy, đi cùng chân váy ngắn màu be nhìn lí lắc như nữ sinh. Nhưng nhiều người lại để ý thấy vết thương khá lớn ở đầu gối nàng hậu và hỏi thăm. Ban đầu, netizen đoán nguyên nhân đến từ một trận pickleball nào đó, bởi trước đây Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng từng bị trầy xước đầu gối do cú ngã khi chơi pickleball.

Nàng hậu tiết lộ đã bị ngã khi tham gia một show truyền hình

Nhưng khi netizen hỏi thăm về vết thương, Hoa hậu Việt Nam 2020 tiết lộ cô chẳng may bị vấp ngã khi tham gia một chương trình truyền hình, dù không nặng nhưng cũng gây bầm tím đầu gối. Dù Đỗ Thị Hà không nhắc đến tên chương trình này, khán giả vẫn nhanh chóng khoanh vùng được đây là một chương trình thiện nguyện, người chơi tham gia các thử thách để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một chương trình truyền hình vì cộng đồng

Khi làm người chơi trong show này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã lăn xả, chơi hết mình, không ngại ngồi dưới sàn đất để dùng chân nhặt từng quả bóng. Nàng hậu nhìn cực đơn giản, gần gũi với quần jeans áo sơ mi, trang điểm nhẹ nhàng và tích cực tham gia mọi thử thách. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần xuất hiện trong các buổi tặng quà giúp đỡ người nghèo, nay lại xuất hiện trong một chương trình truyền hình vì cộng đồng nên càng ghi điểm với khán giả.