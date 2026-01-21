Cặp đôi Đảo Thiên Đường có "meme thoát vòng", ảnh cưới liệu có phải chiêu trò?

HHTO - Hình ảnh "úp mở" về đám cưới của cặp đôi "Đảo Thiên Đường" Yuna Vũ và Mạnh Kiên hút hơn 3 triệu lượt xem trên TikTok. Cư dân mạng thắc mắc liệu đây có phải sự thật hay chỉ là chiêu trò truyền thông?

Mấy ngày nay, netizen xôn xao trước động thái của hai người chơi từng tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường. Gần như cùng thời điểm, cả hai đăng tải lên mạng xã hội cá nhân nhưng hình ảnh liên quan tới đám cưới.

Cụ thể, Mạnh Kiên chia sẻ hai hình ảnh diện vest chú rể, chèn nhạc nền Một Đời hay được dùng cho lễ cưới. Nam người mẫu giấu mặt cô dâu chụp cùng, chú thích ngắn gọn “Em” đi kèm biểu tượng trái tim đỏ.

Cùng ngày, fan show hẹn hò thấy Yuna Vũ có động thái tương tự. Hot girl sinh năm 1998 đăng tải hai bức ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi, tiếp tục giấu kín diện mạo “nửa kia”. Bài đăng đi kèm dòng chữ “Save our date”, thường được dùng để gửi lời thông báo sớm tới khách mời, nhắn nhủ “hãy dành ngày này cho chúng tôi”, phổ biến trong thiệp cưới.

Bài đăng của hai người chơi Đảo Thiên Đường gây chú ý, hút tổng cộng hơn 3 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải. Qua các đặc điểm dáng người, trang phục, cư dân mạng phỏng đoán cả hai đang cùng nhau chụp hình cưới.

Một số khán giả của show hẹn hò tin rằng Mạnh Kiên và Yuna Vũ đang ngầm công bố chuyện "về chung nhà". Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là bộ ảnh hợp tác của cặp đôi influencer theo chủ đề cưới, phục vụ mục đích quảng cáo. Một số ý kiến thậm chí cho rằng việc "ẩn ý" giấu mặt của cặp đôi là chiêu trò truyền thông để "hâm nóng tên tuổi".



Mối quan hệ giữa Yuna Vũ và Mạnh Kiên từng là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cả hai gặp nhau chương trình hẹn hò thực tế Đảo Thiên Đường vào giữa năm 2024.

Hai thí sinh ghép đôi thành công ở tập 4, trở nên "viral cõi mạng" sau buổi hẹn hò được mô tả như "địa ngục cảm xúc". Cả hai được cho là đã "cạch mặt" đối phương sau nhiều lời đấu tố trên sóng truyền hình.

Mạnh Kiên sau đó bị loại khỏi chương trình vì không có phiếu bình chọn từ các người chơi nữ. Về phần Yuna Vũ, cô tìm hiểu và ghép đôi với Michael Trương ở cuối chương trình.

Hậu chương trình, cư dân mạng bất ngờ vì diễn biến "bất thường" của cặp đôi Yuna Vũ - Mạnh Kiên. Yuna Vũ sau khi xác nhận không hẹn hò Michael Trương ngoài đời thì nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng "phản diện" Mạnh Kiên. Cả hai tương tác vui vẻ, liên tục đăng tải video "bắt trend" TikTok.

Cả hai thí sinh được cho là đã được "hàn gắn", hóa giải hiểu lầm. Nhiều đồn đoán còn cho biết cặp đôi phát triển mối quan hệ tìm hiểu, hẹn hò sau nhiều lần đi chơi chung. Theo đó, bộ ảnh cưới mới đây của cặp sao càng khiến cư dân mạng bàn tán.

Đảo Thiên Đường được đánh giá là một trong những show hẹn hò thành công nhất tại Việt Nam thời gian gần đây. Hiệu ứng từ show hẹn hò giúp dàn sao thăng hạng tên tuổi trong lĩnh vực giải trí. Ra Yeon, Hoo Yeon nhận nhiều lời mời hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, loạt tên trở thành tâm điểm tranh cãi. Michael Trương liên tục khiến netizen "ức chế" vì các phát ngôn, động thái kém duyên sau chương trình. Yuna Vũ nhiều lần lên tiếng "tố" người cũ "sống lỗi".

Bùi Khánh Linh và Minuk ghép đôi thành công nhưng cũng kết thúc đầy "sóng gió". Nàng hậu từng bị chỉ trích lợi dụng "nửa kia" cùng fan couple để hâm nóng tên tuổi đi thi quốc tế.