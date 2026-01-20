MCK “ở ẩn” đã lâu đến lúc trở lại thì bị "leak nhạc", tổ đội Rapital lên tiếng

HHTO - Mới đây, MCK bất ngờ bị "rò rỉ" album mới dù chưa hề có thông báo chính thức. Ngay lập tức, tổ đội Rapital đã phải lên tiếng bảo vệ nam rapper.

Cộng đồng mạng bất ngờ “dậy sóng” khi album mới của MCK - sản phẩm được mong chờ suốt thời gian dài - bất ngờ xuất hiện tràn lan trên YouTube, nghi vấn “bị leak” trước thời điểm công bố chính thức. Điều đáng nói, các bản nhạc này không hề được đăng tải trên kênh YouTube chính chủ của nam rapper, cũng không đi kèm bất kỳ thông báo nào từ phía nghệ sĩ hay ê-kíp trước đó.

Sản phẩm mới của MCK bất ngờ bị "rò rỉ" trên không gian mạng.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Một mặt, không ít người hâm mộ bày tỏ sự háo hức khi cuối cùng cũng được nghe sản phẩm mới của MCK sau quãng thời gian dài chờ đợi. Mặt khác, cảm xúc chung lại là sự hoang mang và khó chịu trước cách album bị phát tán, gây ảnh hưởng nặng nề đến nam rapper.

Dù "vội mừng" vì nam rapper cuối cùng cũng chịu ra nhạc, song khán giả cũng khuyên nhau không "tiếp tay" lan truyền sản phẩm lậu.

Trong khi MCK vẫn giữ im lặng thì phía Rapital - tổ đội thân thiết của nam rapper - đã chính thức lên tiếng. Các thành viên Rapital bày tỏ sự bất bình cho MCK, đồng thời kêu gọi khán giả kiên nhẫn chờ đợi album được phát hành đúng thời điểm. Những rapper trong giới cho biết, việc chờ đợi sản phẩm chính thức không chỉ là cách tôn trọng nghệ sĩ mà còn giúp người nghe có được trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn nhất.

Rapital lên tiếng bảo vệ MCK, thừa nhận "cay hộ" người anh em.

Ngay sau đó, làn sóng kêu gọi dừng chia sẻ các bản leak lan rộng. Nhiều ý kiến cho rằng việc lan truyền nhạc chưa phát hành không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch ra mắt của nghệ sĩ mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với quá trình sáng tạo và lao động nghệ thuật.

Thực tế, cộng đồng rap fan cho rằng việc "leak" nhạc không phải câu chuyện xa lạ, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thị trường âm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý trong trường hợp của MCK chính là sự im lặng kéo dài của nam rapper. Tính đến thời điểm hiện tại, MCK vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến vụ việc, khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn: Vì sao MCK chưa lên tiếng, và liệu phía nghệ sĩ có đang lựa chọn một chiến lược xử lý nào khác?

MCK hiện vẫn chưa lên tiếng khi album mới bất ngờ bị phát tán lậu.

Thậm chí, trên mạng xã hội đã xuất hiện những nghi vấn cho rằng đây có thể là một “chiêu truyền thông ngược” cho album mới, nhất là khi tháng 3 - thời điểm sinh nhật của MCK đang đến gần. Một số khán giả suy đoán rằng album có thể sẽ được phát hành chính thức vào dịp này và việc "leak nhạc" chỉ là bước dạo đầu tạo hiệu ứng “bàn tán”.

Đây mới chỉ là phỏng đoán từ phía công chúng, chưa có bất kỳ cơ sở xác thực nào.

MCK là cái tên nhận được nhiều sự yêu mến sau Rap Việt mùa 1, gây ấn tượng với khả năng melody, gieo vần và màu sắc âm nhạc riêng. Album gần nhất của anh 99% ra mắt đã khá lâu, trong khi đó, MCK lại hiếm khi phát hành sản phẩm mới. Nhiều người đùa vui nam rapper sẽ xuất hiện ở bất kì nơi đâu: Từ phòng tập boxing, quán cà phê vỉa hè hay đời sống thường nhật,... nhưng lại không bước vào phòng thu, càng khiến người hâm mộ thêm mong ngóng một dự án âm nhạc mới.