Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Hậu chia tay Tóc Tiên, Touliver đón sinh nhật độc thân cùng tổ đội SpaceSpeakers

Như Quỳnh

HHTO - Touliver vừa đón sinh nhật tuổi 39 cùng các anh em trong tổ đội SpaceSpeakers gồm SOOBIN, Cường Seven, Rhymastic, SlimV,... Trạng thái của nam producer sau khi chia tay nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý.

Ngày 21/1, nhà sản xuất âm nhạc Touliver gây chú ý khi lần đầu lộ diện sau gần 1 tuần thông báo chính thức chia tay của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Touliver xuất hiện cùng các anh em nhà SpaceSpeakers gồm SOOBIN, Rhymastic, SlimV, Cường Seven, Andree và một số đồng nghiệp trong công ty nhân dịp sinh nhật tuổi 39.

Không tổ chức tiệc tùng linh đình, các nghệ sĩ ngồi cùng nhau tại nơi làm việc, Touliver cầm một chiếc bánh kem. Trong khoảnh khắc chụp ảnh cùng mọi người, Touliver vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

619269138-26239623552302477-269438277132137576-n.jpg

Trước đó, chiều 17/1 - ngày kỷ niệm tròn 11 năm Tóc Tiên và Touliver lần đầu gặp gỡ tại chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015, Tóc Tiên bất ngờ thông báo cả hai chính thức chia tay. Hành trình hôn nhân của cặp đôi khép lại sau gần 6 năm về chung nhà khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ về quyết định quan trọng này, Tóc Tiên cho biết cả hai đã suy nghĩ kỹ cũng như nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình. Trên tinh thần chia tay trong hòa bình, văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, Tóc Tiên khẳng định mối quan hệ của hai vợ chồng hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

274106664-283501777142685-1184886646545944264-n.jpg

Dẫu vậy, chỉ một ngày sau khi tin tức chia tay được công bố, trong khi Tóc Tiên có động thái đăng lại dòng cảm ơn của Touliver trên Story cá nhân thì mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những tin đồn thất thiệt. Một bộ phận netizen réo tên "Em xinh" MaiQuinn cho rằng cô là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng Tóc Tiên tan vỡ.

Vài giờ sau, "người trong cuộc" cùng lần lượt lên tiếng. Phía Touliver thẳng thắn bác bỏ tin đồn sai sự thật, cho biết sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch. Trong khi đó, trên trang cá nhân, "Em xinh" MaiQuinn bức xúc lên tiếng: "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan".

1473.jpg
Như Quỳnh
#Touliver #SpaceSpeakers #Tóc Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục