Chi phí mua sao tặng thần tượng trong showbiz Việt có tốn tiền tỷ như lời đồn?

HHTO - Nhiều cộng đồng fan đã mua sao trên trời để tặng cho nghệ sĩ, tạo nên trào lưu rầm rộ dịp đầu năm 2026. Lời đồn phải tiêu tốn hàng trăm triệu đến tiền tỷ có phải sự thật?

Gần đây, trào lưu "mua sao tặng idol" bắt đầu du nhập vào thị trường giải trí Việt Nam. Thông tin FC Cổ Đông dành tặng một ngôi sao cho "Anh trai" Mason Nguyễn đã trở thành đề tài gây sốt, khiến cư dân mạng ấn tượng với độ chịu chi dành cho thần tượng.

Mason Nguyễn được FC Cổ Đông tặng sao sao.

Bên cạnh Mason Nguyễn, nhiều "Anh trai" khác cũng được fan dành tặng món quà tương tự như CONGB, Nhâm Phương Nam, Khoi Vu, Vương Bình... Cặp bạn thân MasonB và cộng đồng FC Sữa Đậu Con cũng có những ngôi sao riêng.

Các "Anh trai" được người hâm mộ mua sao dành tặng. Nguồn: @be_vet_dang_iu, @it_me_jolieeeee, @_chissan_2222, @serein.ny, @ugh.miia

Phong trào "hái sao trên trời" tặng thần tượng là phương thức mới người hâm mộ thể hiện tình cảm. Trào lưu có từ rất lâu, bắt đầu nổi đình đám trong cộng đồng fan K-Pop vào thập niên 2010. Cũng từng có trường hợp "phú bà/ phú ông" mua sao tặng thần tượng vài năm trước ở V-Biz. Thế nhưng phải đến hiện tại, khi văn hóa thần tượng có nhiều thay đổi thì "mua sao tặng idol" mới trở thành trào lưu "FC nào FC nấy" thực hiện.

"Mua sao tặng idol" là quy trình đặt tên một ngôi sao hoặc chòm sao "vô danh" có thực trên bầu trời theo tên của thần tượng. Mỗi ngôi sao/ chòm sao sẽ có vị trí, ý nghĩa khác nhau và người mua sẽ lựa chọn "loại sao" tương ứng với tâm tư muốn gửi đến người nhận.

Món quà độc đáo này không khó sở hữu như tưởng tượng, cũng không đắt đến tiền tỷ như lời đồn, song chỉ mang giá trị tượng trưng chứ không được cơ quan thiên văn quốc tế công nhận. Tức là, người mua không sở hữu cả ngôi sao này ngoài vũ trụ, mà chỉ là mặt hình thức trên giấy chứng nhận.

Mức giá cho các gói "mua sao" trên một trang dịch vụ có tiếng.

Ngày nay, có nhiều trang và dịch vụ "hái sao" để khác hàng có thể cân nhắc với nhiều mức giá khác nhau. Chẳng hạn, một trang dịch vụ nổi tiếng công khai bảng giá thấp nhất là 49,9 USD (xấp xỉ 1,3 triệu đồng) cho một ngôi sao đơn, và cao nhất là 90,9 USD (khoảng 2,4 triệu đồng) cho một cặp sao cạnh nhau. Mặt khác, vẫn có các trang dịch vụ với nhiều gói rẻ hoặc đắt hơn, tùy vào quy trình cũng như các phúc lợi đi kèm.