Đang bị chê bai, phim giờ vàng VTV lại bất ngờ được khen nhờ sao nhí 8 tuổi

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ phim Gia Đình Trái Dấu lại được cứu nhờ cô nhóc Cherry An Nhiên quá đỗi dễ thương.

Thời gian qua, Gia Đình Trái Dấu liên tục vướng vào chỉ trích vì những tình huống khiên cưỡng, sắp đặt và cũ kỹ, khiến cho phim ngày càng thua kém Cách Em 1 Milimet dù chiếu cùng thời điểm. Thậm chí khi biên kịch cho ông Phi đang từ người chồng lý tưởng bỗng có con riêng, khán giả còn phản ứng dữ dội vì không ngờ một phim chữa lành như Gia Đình Trái Dấu cũng phải đưa chi tiết này vào để tạo drama.

cherry-an-nhien-10.jpg
Khán giả từng phản đối chi tiết ông Phi có con riêng

Nhưng không ngờ bây giờ, mọi người lại dần chấp nhận tình tiết ông Phi có cô con gái từ trên trời rơi xuống, vì cô nhóc này quá dễ thương. Từ khi bé Nhi xuất hiện, câu chuyện bỗng trở nên dịu dàng hẳn. Cô bé còn nhỏ xíu nhưng đã rất hiểu chuyện, suy nghĩ hành động già dặn trước tuổi và rất ý thức về hoàn cảnh éo le của mình.

cherry-an-nhien-11.jpg
cherry-an-nhien-9.jpg
Ai ngờ bé Nhi quá đỗi dễ thương

Khi được anh chị cùng cha khác mẹ cũng như bà Ánh đón về chăm sóc, Nhi ngoan ngoãn đến tội nghiệp, lúc nào cũng rụt rè lo sợ mình sẽ làm hỏng chuyện, làm phật lòng người khác. Cô bé luôn sống trong bất an rằng những ngày êm ấm, được chăm sóc như thế này sẽ không kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ trở lại làm đứa trẻ mồ côi.

cherry-an-nhien-1.jpg
cherry-an-nhien-4.jpg
cherry-an-nhien-6.jpg
cherry-an-nhien-8.jpg
Cô bé hiểu chuyện, ý thức được hoàn cảnh của mình

Một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn có hoàn cảnh tội nghiệp đã rất dễ lấy được tình cảm của khán giả. Lại thêm sao nhí Cherry An Nhiên diễn rất sinh động, đặc biệt là các cảnh khóc nên càng khiến mọi người yêu thích bé Nhi hơn. Rất nhiều trích đoạn của Cherry An Nhiên trong Gia Đình Trái Dấu có lượt xem khủng, netizen mải thương cảm cho hoàn cảnh éo le của nhân vật Nhi mà không còn chỉ trích nội dung phim.

Nhiều người còn nói vui rằng Cherry An Nhiên là người cứu cả bộ phim, nếu như dàn diễn viên người lớn đang mất điểm vì gượng gạo, kém tự nhiên thì cô bé 8 tuổi lại đáng yêu hết sức.

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
