Sau hit “Phép Màu”, MAYDAYS trở lại với EP chứa đựng thanh âm của tuổi trẻ

Như Lê

HHTO - Trở lại sau bản hit “Phép Màu”, MAYDAYS giới thiệu EP. đầu tay cùng tên gồm 5 ca khúc. Đây đều là những sáng tác từng được nhóm trình diễn tại các sân khấu live và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Việc MAYDAYS quyết định phát hành EP. như một dấu mốc khẳng định con đường hoạt động âm nhạc nghiêm túc và chuyên nghiệp, mà còn là lời tri ân dành cho những khán giả đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu.

Theo MAYDAYS, ca khúc Phép Màu là thành công vượt ngoài mong đợi của cả nhóm. Khi bài hát được đón nhận rộng rãi, tất cả thành viên vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc. Vì vậy, với EP. đầu tay, MAYDAYS lấy tên Phép Màu như một cách kỷ niệm cột mốc đầu tiên và cũng là lời cảm ơn gửi đến khán giả.

maydays1883.jpg

Không chạy theo xu hướng hay công thức thị trường, MAYDAYS trở lại với EP. Phép Màu mang đậm chất tự sự và mộc mạc. Vẫn với những giai điệu giản dị, giàu không gian và đặt trọng tâm vào cảm xúc, mỗi ca khúc trong EP. như một mảnh ký ức nhỏ, tích cực, trong trẻo và đầy hy vọng của tuổi trẻ.

Thứ tự các ca khúc Em - Hẹn Lần Sau - Biết Đâu - Cho Em - Phép Màu được sắp xếp có chủ đích, tạo thành một hành trình cảm xúc liền mạch từ những rung động ban đầu, những lời hứa chưa trọn, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, đến những điều chưa kịp nói, rồi khép lại bằng Phép Màu như một cái kết đầy hy vọng: “Chẳng phải phép màu, tại sao chúng ta gặp nhau…”

maydays1894.jpg

Trong lần trở lại này, MAYDAYS vẫn giữ màu sắc Pop Rock quen thuộc, nhưng từ bản phối, chất lượng âm thanh, hình ảnh... đều được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu hơn. Với MAYDAYS, mỗi lần trở lại không cần phải làm điều gì đó thật khác, mà nhóm đặt mục tiêu phải trở nên tốt hơn, chân thật hơn.

Quá trình hoàn thiện EP. cũng giúp các thành viên trở nên gắn kết và thân thiết với nhau hơn. Phần hoà âm, phối khí, hoàn thiện các ca khúc do trưởng nhóm Lê Khoa và em út Lê Khải đảm nhận. Ca khúc mở đầu EP. Em cũng do thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm sáng tác.

maydays1951.jpg

Thành công vượt ngoài mong đợi của Phép Màu không chỉ đưa MAYDAYS đến gần hơn với khán giả đại chúng, mà còn trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc của nhóm - là nguồn cảm hứng để MAYDAYS thực hiện EP. đầu tay cùng tên như một cách lưu giữ ký ức đẹp đầu tiên và gửi lời cảm ơn đến những người đã ở lại lắng nghe.

maydays1913.jpg
4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#MAYDAYS #Phép Màu #EP đầu tay #pop rock #âm nhạc Việt Nam #hành trình cảm xúc

