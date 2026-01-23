BINHJAMA: Dàn Anh Trai rủ nhau đi "tiệc ngủ", một người bị "lãng quên"

HHTO - Fan meeting BINHJAMA của Vương Bình biến thành "tiệc ngủ" đúng nghĩa với dresscode pijama độc đáo. Không chỉ có loạt trò chơi xoay quanh nam ca sĩ, sự xuất hiện của dàn Anh Trai "Say Hi" 2025 còn mang đến nhiều khoảnh khắc song ca ngọt ngào lẫn những tình huống "dở khóc dở cười".

Ngày 20/1, fan meeting BINHJAMA của Vương Bình chính thức diễn ra trong không khí thân mật đúng tinh thần "tiệc ngủ". Các Voi Con (Tên FC Vương Bình) diện pijama đủ kiểu dáng, màu sắc. Dresscode độc đáo này nhanh chóng giúp sự kiện ghi điểm, mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái đúng chất fan meeting mà khán giả mong chờ.

Khoảnh khắc "Bình Bè" học lời bài hát trong hậu trường.

Nụ cười hạnh phúc của Vương Bình khi có mẹ và em trai đến ủng hộ.

Bên cạnh chuỗi trò chơi tương tác xoay quanh Vương Bình, điểm nhấn của BINHJAMA còn đến từ sự góp mặt của dàn Anh Trai "Say Hi" 2025. Mỗi khách mời xuất hiện đều mang theo màu sắc riêng, khiến không khí "tiệc ngủ" thêm cảm xúc.

"Tiệc ngủ" bắt đầu cùng Anh Bờ Vai.

Phúc lợi phát sinh khiến các Voi Con "ai cũng muốn".

Voi Con đã có một buổi tối "no tai" với hai màn song ca của Vương Bình cùng Nhâm Phương Nam và CONGB. Nếu Nhâm Phương Nam khiến khán giả bật cười với loạt tính từ dành cho "Bính Bè", thì CONGB lại mang đến một tràng cười khác khi thẳng thắn tiết lộ mình… bị "ép".

Cái ôm của "Bính Bè" dành cho "Anh Năm".

Biểu cảm hạnh phúc của Vương Bình khi CONGB và các anh em xuất hiện trên sân khấu.

Đặc biệt là tình huống "dở khóc dở cười" của Jey B. Nam ca sĩ xuất hiện trễ và lập tức bị Vương Bình "check var" ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khiến cả khán phòng bật cười: Jey B đã chờ thiệp mời từ chính chủ. Phần giải thích khiến Jey B rơi vào trạng thái "không đau vì quá đau" khi Vương Bình vô tình thừa nhận mình… quên.

Jey B "không đau vì quá đau" khi bị chính chủ lãng quên.

BINHJAMA khép lại bằng những khoảnh khắc cảm xúc, đủ để Voi Con kỳ vọng fan meeting này sẽ được mở rộng trong thời gian tới, như một khởi đầu thuận lợi cho năm 2026 của Vương Bình.