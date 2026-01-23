Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường đua nhạc Tết: Ái Phương hội ngộ Trúc Nhân, nhắn gửi điều ngọt ngào

Như Lê

HHTO - Đường đua nhạc Tết 2026 tiếp tục rộn ràng với ca khúc “Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào” của Ái Phương. Nữ ca sĩ gửi đi thông điệp nhẹ nhàng, tích cực trước thời khắc chuyển giao sang một năm mới.

Ái Phương cho ra mắt Visualizer Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Minh Tuyết, Trúc Nhân, Jun Phạm. Từng được khán giả yêu mến qua các ca khúc Tết như Đến giờ cơm, Đường về nhà,… Ái Phương tiếp tục giới thiệu Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào vào dịp cuối năm, như một sự tiếp nối trong hành trình âm nhạc gắn liền với mùa Tết của cô.

Năm 2025 vừa qua đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ của Ái Phương, trong đó nổi bật là đêm nhạc riêng Về Nhà. Cũng tại sân khấu này, ca khúc được trình diễn live lần đầu tiên và nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

img-3897.jpg
img-3910.jpg

Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào là sáng tác của Ái Phương từ năm 2023, thuộc thể loại Pop nhẹ nhàng. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Ái Phương cho biết: "Khi trưởng thành, cảm xúc mỗi dịp Tết đến cũng dần thay đổi. Vẫn còn đó sự mong chờ và bồi hồi, nhưng song hành là những lo toan, trách nhiệm dành cho gia đình và cho chính bản thân. Từ góc nhìn ấy, ca khúc ra đời như một lời nhắc: Hãy cho phép mình tin vào những điều tốt đẹp, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn".

img-3874.jpg

Sản phẩm lần này của Ái Phương là những thước phim nhẹ nhàng, tua chậm qua các địa điểm quen thuộc như Chợ Bến Thành, Lăng Ông Bà Chiểu, Thảo Cầm Viên… Tất cả được thể hiện đầy cảm xúc, hòa quyện cùng không khí Tết đang dần gõ cửa. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện từ các khách mời như: Minh Tuyết, Trúc Nhân và Jun Phạm. Góp phần tạo nên cảm giác gần gũi, ấm áp và trọn vẹn cho sản phẩm.

img-3903.jpg
img-3880.jpg

Ái Phương chia sẻ, Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào được cô viết như một món quà nhỏ dành cho những cảm xúc mong manh trong mỗi người ở thời khắc năm cũ khép lại. Ca khúc là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, gửi gắm niềm tin rằng những điều ngọt ngào, kỳ diệu nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

4ce4c2c4-7414-4c09-9c6f-68d7d7c2d892.jpg
Như Lê
#Ái Phương #Trúc Nhân #nhạc Tết #Vẫn Tin Vào Ngọt Ngào #Âm nhạc #Minh Tuyết #Jun Phạm

