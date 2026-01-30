TP.HCM: Giới trẻ đua nhau "bắt trend" chụp ảnh Tết ở tiệm nước sâm lâu đời

HHTO - Mỗi năm khi đến dịp cận Tết, cuộc đua áo dài đều rộ lên náo nhiệt làm các teen phải ráo riết đi tìm “tọa độ” săn ảnh "xịn sò" cho những ngày Xuân. Năm nay, tiệm nước sâm Hữu Duyên ở phường Chợ Lớn tiếp tục là “ứng cử viên” sáng giá thu hút các “nam thanh, nữ tú” đến để check-in.

Tọa lạc trên con phố người Hoa, tại số 800 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, tiệm nước sâm Hữu Duyên có lịch sử lâu đời hơn 50 năm với không gian đậm chất Hồng Kông những năm 90 đang là địa điểm thu hút các bạn trẻ nườm nượp kéo đến để chụp hình áo dài trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Tiệm sâm ở khu phố người Hoa đang là địa điểm gây sốt trên các trang mạng xã hội nhờ có không khí hoài cổ. Ảnh:@1phutsaigon.

Trước đó, địa điểm này cũng đã có một thời gian gây sốt trên mạng xã hội nhờ các influencer check-in tại đây, ghi nhận hàng triệu lượt tim và bình luận quan tâm tiệm. Đến dịp Tết năm nay thì tiệm nước sâm với tuổi đời hơn nửa thế kỷ này chính thức bùng nổ.

Các bạn trẻ nườm nượp kéo đến địa điểm này để chụp hình Tết.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nghiêm Đức Huy (TP.HCM) cho biết: “Mình biết đến đây nhờ một clip TikTok giới thiệu những địa điểm chụp áo dài cho dịp Tết. Điều làm mình ấn tượng ở địa điểm này chính là không gian đậm chất xưa cũ mà tiệm đã tạo nên với những chi tiết cổ điển như nền gạch bông, phong cách của bảng hiệu, ly thủy tinh,... tất cả làm nên sự độc đáo cho bộ ảnh áo dài năm mới của mình.”

Theo quan sát từ người dân địa phương, khi tiệm vừa mở đã có rất nhiều "nam thanh, nữ tú" đến mua nước sâm và chụp ảnh, phía vỉa hè đối diện là một tốp các bạn trẻ khác đang xếp hàng chờ đến lượt. Nhờ vào việc các teen kéo đến chụp hình, tiệm cũng được đắt khách hơn, khoảng 100 - 150 ly nước sâm đã được bán ra mỗi ngày theo như thông tin chủ tiệm chia sẻ với các trang truyền thông.

Vì lượng khách quá đông, các bạn trẻ phải xếp hàng ở bên đường để đợi đến lượt của mình. Clip:@aichupthisach.

Đức Huy kể, cậu bạn cũng đã mua một ly nước sâm với giá 10K để làm đạo cụ chụp hình. Mặc dù chưa thử lần nào trước đây nhưng bạn cũng khá thích vị ngọt nhẹ và thanh mát của ly sâm. Huy cũng hy vọng sau buổi chụp hình lần này sẽ có bộ ảnh tuyệt vời cho mùa Tết năm nay.

Vừa có địa điểm chụp hình đẹp, vừa có một ly sâm thanh mát giải nhiệt cho những ngày nóng oi bức, tiệm sâm Hữu Duyên dù cận Tết vẫn ghi nhận lượt khách đến ngày càng đông. Theo chia sẻ từ netizen, thời gian chụp hình lý tưởng cho địa điểm này là khoảng từ 14h-17h chiều. Nếu không muốn quá đông đúc, các teen cũng có thể tham khảo một số góc chụp khác cũng ở trong khu phố người Hoa như: Tiệm cơm Tân Nhã, Chợ Phùng Hưng,...