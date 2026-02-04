Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thống đốc trẻ nhất Nhật Bản "gây sốt" vì vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Takato Ishida trở thành thống đốc trẻ nhất Nhật Bản, anh gây sốt bởi vẻ ngoài điển trai và lối sống lành mạnh.

Gần đây, mạng xã hội ở nhiều nước châu Á đang "phát sốt" với Takato Ishida, người vừa trở thành thống đốc trẻ nhất Nhật Bản. Ishida không chỉ có ngoại hình điển trai, nổi bật, mà anh còn có học vấn "khủng".

w850-1769825985-4941-1769826279.jpg
Chàng thống đốc trẻ nhất Nhật Bản gây sốt bởi ngoại hình điển trai.

Ở tuổi 35, Takato Ishida đã đắc cử vị trí lãnh đạo tỉnh Fukui vào ngày 25/1 vừa qua. Chiến thắng của anh được cho là đánh dấu sự chuyển giao thế hệ trong bộ máy lãnh đạo.

Ishida có hồ sơ học vấn rất đáng ngưỡng mộ: Anh có 2 bằng cử nhân (ngành Truyền thông Quốc tế tại Đại học Ngoại ngữ Kansai, Nhật Bản, và ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học Thái Bình Dương, Mỹ). Ngoài ra, Ishida còn có bằng Thạc sĩ Khoa học Đối ngoại của Đại học Georgetown (Mỹ).

image-465.jpg
ishida-takato02-768x547-1.jpg
Hình ảnh của Ishida thời còn học đại học được đăng trên trang web trường Đại học Ngoại ngữ Kansai.

Về sự nghiệp, Ishida đã làm việc ở Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ năm 2015, sau đó giữ chức Phó Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản ở Melbourne, Úc.

Ishida đã tận dụng mạng xã hội để vận động trong quá trình tranh cử và giành được 134.620 phiếu để chiến thắng.

d0c7d682fd5aed7d93c7d9ebb7191792.jpg
image.jpg
Ishida tại những buổi vận động tranh cử.

Danh tiếng của Ishida nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, đến cả Việt Nam, vì anh "có cả ngoại hình lẫn trí tuệ" - như cách nhiều cư dân mạng vẫn nói. Ngoài ra, Ishida còn là người rất hướng ngoại, sôi nổi, thể hiện qua những video vận động tranh cử hay vlog hằng ngày.

581caf037bad6f58024c88ae57b559a9-1.png
606066866-122099438703192797-5682999395097985188-n.jpg
603797813-122095296795192797-1574939472633223357-n.jpg
Ishida thường đăng ảnh mặc vest lịch lãm.

Trong một video, Ishida kể rằng anh dậy từ 5 giờ sáng hằng ngày, ăn sáng ở nhà và có mặt tại cơ quan trước 7 giờ để làm việc. Hiện tại, dường như anh chưa hẹn hò ai mà sống độc thân trong một căn hộ nhỏ, hằng ngày chỉ "quay cuồng" với công việc và về nhà, tạo nên hình mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều người.

photo-6053395751473188351-y.jpg
Nhan sắc của Takato Ishida khi đi làm lẫn trong đời thường đều gây chú ý.
Một buổi sáng chuẩn bị đi làm của Takato Ishida. Nguồn: Instagram nhân vật
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
