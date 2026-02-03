Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuân Tình nguyện 2026: Sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM lan tỏa hơi ấm mùa Xuân

Ý Lê (tổng hợp)

HHTO - Trong khuôn khổ chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026, các chiến sĩ Khoa Kế toán ĐH Kinh tế TP.HCM đã dừng chân tại xã Phú Trung (Đồng Nai). Không chỉ mang đến những phần quà Tết ấm áp, hành trình lần này còn để lại dấu ấn đậm nét qua các công trình dân sinh thiết thực, góp phần cải thiện đời sống và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ.

Khi sắc Xuân bắt đầu len lỏi khắp mọi nẻo đường, hành trình chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 của khoa Kế toán Đại học Kinh tế TP.HCM lại tiếp tục lăn bánh, dừng chân tại xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai. Đây không chỉ là một chuyến đi tình nguyện đơn thuần, mà còn là hành trình kết nối những trái tim nhiệt huyết của chiến sĩ khoa Kế toán với bà con địa phương, nơi yêu thương được trao đi và hạnh phúc được lan tỏa.

ueh7.jpg
Đội hình khoa Kế toán lại tiếp tục mang hơi ấm đến xã Phú Trung, tỉnh Đồng Nai.

Trong hoạt động trao quà, các bạn sinh viên khoa Kế toán đã trao tặng nhiều phần quà Tết, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách tại địa phương. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ. Hình ảnh những nụ cười hiền hậu, ánh mắt rạng rỡ của bà con và các em nhỏ khi nhận quà chính là nguồn động lực to lớn để hành trình tình nguyện thêm phần ý nghĩa.

ueh3.jpg
ueh4.jpg
Đoàn đã trao nhiều phần quà Tết, học bổng cho các em học sinh.

Không dừng lại ở đó, đoàn còn thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng tuyến đường quê”, góp phần mang lại ánh sáng an toàn hơn cho bà con khi đi lại vào buổi tối. Bên cạnh đó, chương trình trao tặng máy lọc nước - “Nước sạch cho em” cũng được thực hiện, với mong muốn mang đến nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho các em nhỏ và người dân địa phương. Đây không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là dấu ấn của tinh thần trách nhiệm và sự chung tay vì cộng đồng của tuổi trẻ khoa Kế toán.

ueh5.jpg
Đội hình khoa Kế toán trao tặng công trình thanh niên “Nước sạch cho em".

Hành trình tại xã Phú Trung khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng qua những ánh mắt trẻ thơ và những cung đường rực sáng ánh đèn. Những công trình để lại nơi đây chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần dấn thân, biến nhiệt huyết thanh xuân thành những giá trị hữu hình cho cộng đồng.

image.jpg
Ý Lê (tổng hợp)
Theo Đoàn Hội Khoa Kế Toán UEH
#chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026 #khoa Kế toán #ĐH Kinh tế TP.HCM #Đồng Nai #công trình thanh niên

