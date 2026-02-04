Thông tin từ cơ quan khí tượng về thời tiết Tết Nguyên đán: Dự báo trời đẹp!

HHTO - Chỉ còn ít thời gian nữa là bước sang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và một trong những câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này là: Tết năm nay có rét không? Thời tiết có thuận lợi để du Xuân, đi chơi hay không?

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra thông tin chính thức về xu thế thời tiết dịp Tết, mang đến nhiều tín hiệu khá tích cực.

Tết Nguyên đán 2026: Không khí lạnh không quá mạnh

Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, chưa ghi nhận dấu hiệu xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng kéo dài trên diện rộng. Nếu có, các đợt gió mùa Đông Bắc chủ yếu ở mức yếu đến trung bình, ít khả năng gây rét đậm, rét hại.

So với nhiều năm trước, nền nhiệt trong dịp Tết năm nay được dự báo cao hơn trung bình, giúp thời tiết nhìn chung dễ chịu hơn, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vui chơi, du lịch tăng cao.

Miền Bắc: Rét nhẹ về đêm, ban ngày có nắng

Tại miền Bắc, thời tiết dịp Tết được dự báo ít mưa, sáng sớm và đêm trời rét nhẹ, nhất là ở khu vực vùng núi và trung du. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ tăng, trời hửng nắng, khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du xuân đầu năm.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn. Ban ngày, nhiệt độ dao động 18-22 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có thể cao hơn.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Miền Trung: Mưa giảm, thời tiết ổn định dần

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rải rác trong thời gian trước Tết, song khi bước vào những ngày chính Tết, mưa có xu hướng giảm dần, thời tiết ổn định hơn.

Ở Nam Trung Bộ, thời tiết chủ yếu khô ráo, ban ngày có nắng, đêm và sáng sớm mát mẻ, khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch biển trong dịp đầu năm.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Trời nắng, ít biến động

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 được dự báo ít mưa, ban ngày trời nắng, không xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ duy trì ở mức ổn định, phù hợp cho các hoạt động lễ hội, vui xuân ngoài trời.

Dù thời tiết dịp Tết được đánh giá là khá thuận lợi, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân vẫn nên theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết, nhất là trong những ngày cao điểm đi lại, để chủ động sắp xếp kế hoạch sinh hoạt, du lịch và đảm bảo an toàn.