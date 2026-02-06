Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Hà Nội chuẩn bị đón mưa rét, ngày ông Công ông Táo vẫn rét hay chuyển nồm?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không khí lạnh sắp về miền Bắc và sẽ gây mưa rét ở Hà Nội. Rét sẽ kéo dài bao nhiêu ngày và ở Hà Nội thì ngày ông Công ông Táo năm nay sẽ rét hay nồm ẩm, có mưa không?

Tiết trời Hà Nội sáng nay mịt mờ sương, rất ẩm, có nơi lắc rắc mưa phùn. Đây là kiểu thời tiết thường thấy vào thời điểm này trong năm, đặc biệt là trước khi có không khí lạnh.

Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội hiện tại ở mức vừa phải, có thể lên đến 25oC vào chiều nay, 6/2. Đây là mức nhiệt độ mát mẻ, nếu vào mùa Thu khô ráo thì có lẽ ai cũng thích nhưng trong lúc trời ẩm thế này thì nhiều người vẫn cảm thấy vừa hơi lạnh vừa bí bức, không mấy dễ chịu.

Trong ngày mai, 7/2, không khí lạnh về đến miền Bắc, ban đầu là ở khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng. Dự báo đêm 7/2 sang rạng sáng 8/2 thì gió mùa Đông Bắc về đến Hà Nội, khiến Hà Nội có cả mưa, gió, rét vào sáng 8/2. Ngay trong ngày, nhiệt độ ở Hà Nội giảm dần, có thể xuống mức rét đậm (dưới 15oC). Khi thay đổi thời tiết “gắt” thế này, người dân lưu ý mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp, nhất là với trẻ em và người lớn tuổi.

temp-feb8-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa ngày 8/2 (Chủ Nhật tới). Ảnh: Ventusky, ICON.

Dự báo Hà Nội vẫn rét đậm trong ngày 9/2 nhưng khả năng lớn là tạnh mưa, rồi không khí lạnh suy yếu vào ngày 10/2 trước khi có thể tăng cường (nhẹ) ngay vào 11/2.

Năm nay, ngày ông Công ông Táo là 10/2 dương lịch, vừa khéo đúng ngày mà không khí lạnh suy yếu và đợt tăng cường chưa về. Nên dự báo ngày ông Công ông Táo ở Hà Nội trời ấm lên: Hơi nồm ẩm vào sáng và tối, buổi sáng có thể có sương mù với nhiệt độ cảm nhận 17 - 18oC, giữa ngày có thể lên đến 23 - 24oC.

temp-feb10-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc vào sáng sớm ngày ông Công ông Táo (10/2 dương lịch). Ảnh: Ventusky, ICON.

Nhiều gia đình phải đi làm vào ngày 10/2 thì cúng ông Công ông Táo trước 1 - 2 ngày cũng được. Tuy nhiên, ngày 8 - 9/2 thì rét (ngày 8/2 dự báo còn mưa) nên người dân lưu ý để sắp xếp các kế hoạch, công việc cho phù hợp, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#thời tiết Hà Nội #nhiệt độ Hà Nội #thời tiết miền Bắc #không khí lạnh Hà Nội #ông công ông táo vào ngày nào #ngày ông công ông táo năm 2026 #gió mùa Đông Bắc #Hà Nội mưa rét #Hà Nội có mưa không #bao giờ Hà Nội rét đậm

Xem thêm

Cùng chuyên mục