Web phim lậu Rổ Phim chính thức dừng hoạt động, netizen phản ứng thế nào?

Ngày 5/2, mạng xã hội Việt đồng loạt chia sẻ thông tin trang web chuyên cung cấp phim trực tuyến không bản quyền (phim lậu) mang tên Rổ Phim đã chính thức ngừng hoạt động. Phía quản trị viên của trang web cũng đăng tải thông báo chính thức đến người dùng, qua đó dừng vận hành ở cả trang web và phiên bản ứng dụng.

Web phim lậu Rổ Phim chính thức thông báo ngừng hoạt động.

Trong bài đăng dài, chủ trang web cho biết nền tảng này được lập ra để người xem theo dõi những bộ phim không thể xem được chính thống tại rạp hay các trang bản quyền có tính phí. Ngoài ra, đây cũng là một cách thỏa lòng bản thân khi có những trải nghiệm khó chịu ở các nền tảng xem phim khác. Ngoài ra, trang web này đưa ra 2 tiêu chí khi đăng phim là không đăng phim Việt Nam đang chiếu rạp, và sẽ gỡ phim nước ngoài nào sắp hoặc đang chiếu tại rạp Việt. Ở cuối bài viết, chủ trang đưa ra lời khuyên người dùng nên chuyển sang các ứng dụng xem phim chính thống, có trả phí để được hưởng đầy đủ quyền lợi và tiếp cận kho phim độ nét cao.

Ứng dụng lẫn web đều đã không thể truy cập được nữa.

Việc trang web phim lậu đình đám này đóng cửa khiến mạng xã hội vô cùng xôn xao. Nhiều trang và cư dân mạng đều chia sẻ thông tin này, thu hút sự bàn tán đông đảo. Ngoài ra, đơn vị phát hành phim Lotte Cinema cũng có bình luận và bài đăng đáng chú ý. Trước đó, Lotte và trang web R. có những tương tác gây sốt trên mạng xã hội khi phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng chính thức chiếu rạp, trở thành câu chuyện "bảo bối - tổng tài" được dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Cộng đồng mạng chia sẻ thông tin web R. đóng cửa.

Đơn vị phát hành Lotte có động thái gây chú ý khiến dân mạng cười xỉu.

Việc trang web phim lậu này dừng hoạt động là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh các cơ quan chức năng và đơn vị sở hữu bản quyền đang thắt chặt biện pháp xử lý đối với các website vi phạm sở hữu trí tuệ tại thị trường trong nước. Trước đó, thêm nhiều trang web chiếu nội dung thể thao, bóng đá không bản quyền cũng đã đóng cửa, nhằm thể hiện tinh thần tôn trọng bản quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng tại Việt Nam.