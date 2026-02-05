Hệ thống phim lậu “Rổ Phim” tuyên bố đóng cửa từ ngày 5/2, lý do là gì?

Từ sáng 5/2, khi người dùng truy cập vào website cũng như các ứng dụng liên quan đến Rổ Phim, nền tảng này không còn hiển thị danh sách phim như trước mà chỉ xuất hiện thông báo chia tay từ đội ngũ vận hành. Toàn bộ kho phim, bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình trong và ngoài nước, đều đã bị gỡ bỏ. Không chỉ website, các ứng dụng Rổ Phim trên điện thoại và Smart TV cũng đồng loạt ngừng hoạt động.

Trong thông báo gửi tới người xem, nhóm vận hành Rổ Phim cho biết họ quyết định dừng hoạt động sau thời gian cân nhắc, đồng thời thừa nhận nền tảng này đã gây ảnh hưởng đến các đơn vị phát hành nội dung có bản quyền. Đáng chú ý, Rổ Phim còn khuyến nghị người dùng chuyển sang sử dụng các nền tảng xem phim chính thống, có bản quyền tại Việt Nam.

Trước khi đóng cửa, Rổ Phim được xem là một trong những website phát phim lậu có lượng truy cập lớn tại Việt Nam. Nền tảng này thu hút người dùng nhờ kho phim phong phú, cập nhật nhanh, giao diện thân thiện và hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài hình thức quảng cáo, Rổ Phim từng triển khai các gói thành viên thu phí theo tháng.

Việc Rổ Phim ngừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nhiều website và nền tảng cung cấp nội dung vi phạm bản quyền, từ phim ảnh đến thể thao, liên tục bị siết chặt quản lý hoặc buộc phải dừng hoạt động. Động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc “thanh lọc” các nền tảng nội dung lậu trên môi trường số đang diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Việc một hệ thống phim lậu lớn tuyên bố đóng cửa không chỉ tạo ra nhiều bàn luận trên mạng xã hội, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền và thúc đẩy người dùng lựa chọn các dịch vụ xem phim hợp pháp trong thời gian tới.