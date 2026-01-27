Gia Đình Haha chặng đặc biệt: Bé Thư - Thắng nhà chị Thông "đốn tim" khán giả

HHTO - Trong 2 tập mới nhất của Gia Đình Haha (chặng đặc biệt), bé Thư và bé Thắng - hai con của chị Vàng Thị Thông bỏ túi thêm nhiều khoảnh khắc "đốn tim" khán giả.

Trong 2 tập mới nhất của Gia Đình Haha - Chặng đặc biệt tại Bản Liền (Lào Cai), bé Thư (con gái anh Hà, chị Thông) gây sốt vì vẻ ngoài xinh xắn. Khoảnh khắc cô bé xõa tóc, bẽn lẽn cười trong khi đang choàng khăn viral mạng xã hội. Nhiều người khẳng định, bé Thư sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, với đôi mắt sáng và khuôn miệng "thỏi vàng" duyên dáng.

Bên cạnh đó, cô bé cũng được "tư Tâm" (Ngọc Thanh Tâm) và các thành viên yêu mến bởi sự lễ phép, chăm chỉ. Thư biết phụ giúp bố mẹ, luôn nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép "Vâng", "Dạ" khi nói chuyện với ê-kíp Gia Đình Haha. Đặc biệt, thái độ điềm tĩnh của bé Thư - đối lập với màn "đứng ngồi không yên" của thời gian đầu ghi hình khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Con gái chị Vàng Thị Thông ngày càng được khán giả yêu mến.

Khi được "anh cả Thuận" (Jun Phạm) hỏi sẽ trình diễn hát hay múa vào dịp 20/11, bé Thư tiết lộ mình sẽ múa. Lúc này, Jun Phạm trêu chọc: "Thư múa chú xem đi" khiến Ngọc Thanh Tâm "bó tay". Bé Thư thành thật: "Nhưng phải nhiều người con mới múa được" và khẳng định mình sẽ biểu diễn bài Những Ngày Trời Bao La (bài hát chủ đề của Gia Đình Haha) trong sự thích thú của nam ca sĩ.

Khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội của bé Thư trong Gia Đình Haha. Nguồn video: @nuixaobonhieuot.

Trong khi đó, bé Thắng (con trai anh Hà, chị Thông) lại gây ấn tượng bởi độ "tình cảm". Ở tập 17 Gia Đình Haha, niềm vui ở lần đầu các thành viên đến nhà rồi rời đi trở thành ký ức khó quên và chút phiền lo ở cậu bé. Ở chặng đặc biệt, Thắng đi học về, nhìn thấy các cô chú thì liền mếu máo. Cái gật đầu của con trai chị Thông trước câu hỏi “Con sợ các chú về đúng không?” khiến khán giả xúc động. Cậu bé vốn ít nói bỗng bật khóc nức nở, Duy Khánh cũng rưng rưng ôm Thắng để trấn an.