2 Ngày 1 Đêm: Trường Giang khiến đồng đội bị "cưng vô lây", Dương Lâm "trả đũa"

Trương Quỳnh Như
HHTO - Ở tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể, cặp bài trùng Ngô Kiến Huy và Trường Giang có màn trả lời sai, khiến đồng đội bị "ăn cây" không thương tiếc.

Trường Giang khiến đồng đội bị "cưng vô lây"

Trò chơi được mang đến trong tập 17 2 Ngày 1 Đêm - Chuyện Chưa Kể là game liệt kê đáp án theo câu hỏi, nếu liệt kê không đúng ý đồng đội trước đó thì đồng đội sẽ bị “đánh đòn”.

Đội của Ngô Kiến Huy - Dương Lâm và HIEUTHUHAI thi đầu tiên. Diễm và em út đảm nhận liệt kê ban đầu, Ngô Kiến Huy sẽ là người đeo tai nghe và liệt kê lại các đáp án để xem có trùng khớp không. Câu hỏi mà đội này nhận được chính là “Các bạn sẽ mua tặng những món gì khi phải mua quà tặng cho vợ hoặc bạn gái?”.

Trong lúc liệt kê, những đáp án mà Dương Lâm và HIEUTHUHAI đưa ra khiến đối thủ ngạc nhiên vì độ vô tri, hài hước. Ở những lượt đầu, Ngô Kiến Huy liệt kê gần như không hề trùng khớp một đáp án nào so với đồng đội. Cứ thế, "Thu Diễm" và em út liên tiếp bị đối thủ “cưng vô lây” (cây vô lưng) không trượt phát nào.

bia-1500-x-1000-px-63.png

Đến lượt đội Trường Giang - Kiều Minh Tuấn - Cris Phan thì khá khẩm hơn cùng câu hỏi “Hãy liệt kê những hoạt động ngày Tết thường làm”. Các câu trả lời của Kiều Minh Tuấn và Cris Phan tương đối hợp lý, “mẹ già” liệt kê nhiều đáp án đúng.

Tuy nhiên, bắt đầu về sau, các đáp án cũng vô tri không kém đội kia. Thế là Cris Phan - Kiều Minh Tuấn cũng được ăn một trận “đánh đòn” no nê từ đối thủ.

Dương Lâm "trả đũa"

Ở lượt thi đấu của đội Ngô Kiến Huy, Dương Lâm và HIEUTHUHAI đã liên tiếp “ăn đòn” từ Kiều Minh Tuấn và Cris Phan. Đặc biệt là ở chỗ Dương Lâm, Kiều Minh Tuấn liên tiếp xuống tay không thương tiếc. Nam diễn viên còn không quên thoại những miếng hề khiến Thu Diễm dù chịu đau nhưng không thể nhịn cười.

bia-1500-x-1000-px-64.png

Khi đổi lượt chơi cũng là lúc Thu Diễm được “phục thù”. Nếu như ban nãy Kiều Minh Tuấn và Cris Phan chỉ đánh bằng chổi lông gà thì giờ đội của Dương Lâm tự kiếm được cây chổi chà làm đạo cụ. Và cứ thế, khi nhận được hiệu lệnh sai, Thu Diễm liền “xả roi” vào người Cris Phan. Đứng trước màn “đánh đòn” của Dương Lâm, Kiều Minh Tuấn liên tiếp xin “Diễm Mama” tha thứ nhưng Dương Lâm vẫn "trả thù" đến cùng.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Trương Quỳnh Như
