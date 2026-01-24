Tăng Thanh Hà đến chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên ra mắt tiểu thuyết mới

HHTO - Sáng 24/1, tại TP.HCM, Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình Nguyên.

Xuất hiện với phong cách thanh lịch, Tăng Thanh Hà gây thiện cảm bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, tối giản. Tại sự kiện, nữ diễn viên rạng rỡ, hào hứng "check-in" cùng tác phẩm mới nhất của nhà văn Dương Bình Nguyên. Trên trang cá nhân Tăng Thanh Hà cập nhật hình ảnh tại sự kiện và gửi lời chúc mừng đến nhà văn Dương Bình Nguyên.

Tăng Thanh Hà và nhà văn Dương Bình Nguyên tại buổi giới thiệu sách.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc và phong cách thời trang của nữ diễn viên. Đặc biệt, việc tham gia một sự kiện ra mắt sách còn khiến người hâm mộ phim ảnh nhớ lại nhân vật "Trúc bán sách" trong phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc đình đám một thời của cô.

Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà được nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Louis Nguyễn. "Ngọc nữ" một thời cũng hạn chế tham gia các sự kiện công khai. Tuy nhiên, những lần xuất hiện hiếm hoi của cô luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.

Tăng Thanh Hà trung thành với sự tối giản, thanh lịch khi tham gia các sự kiện công khai.

Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là tiểu thuyết tâm lý - tội phạm của nhà văn Dương Bình Nguyên, lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa. Nội dung xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, ứng dụng vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân. Trong quá trình điều tra, các manh mối dần dẫn đến PhantomNet - một mạng lưới ngầm liên quan đến thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.

Tăng Thanh Hà hào hứng chụp hình "check-in" tại sự kiện.



Diễn viên Trần Nghĩa, NSND Mỹ Uyên đến chúc mừng nhà văn Dương Bình Nguyên.

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và hiện công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân. Anh bắt đầu hoạt động sáng tác từ đầu những năm 2000 với các tập truyện ngắn như Làng nhan sắc, Vẽ lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris…

Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới đánh dấu sự trở lại của anh với tiểu thuyết dài hơi. Tác phẩm đã được trao Giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022 - 2025.

