Cách Em 1 Milimet: Khán giả mong có phần tiếp theo về Ngân - Viễn và Tú - Hiếu

HHTO - Dù cái kết của Cách Em 1 Milimet đã rất ổn, khi mọi khúc mắc đã được giải quyết nhưng số đông khán giả vẫn thấy chưa thực sự hài lòng, vẫn muốn có thêm phần tiếp theo.

Lâu nay, chỉ thấy khán giả than thở phim giờ vàng VTV quá “câu giờ”, cố kéo dài số tập nên tình tiết lan man dài dòng, cả tập phim chẳng có diễn biến gì mới. Nhưng đến Cách Em 1 Milimet thì khác, chẳng có ai chê mạch phim chậm, thậm chí tới tập cuối thì người xem còn mong có phần tiếp theo để biết rõ hơn về các nhân vật chính.

Phim đã có cái kết khá trọn vẹn

Rất nhiều khúc mắc của nhóm Đại Bản Doanh đã được giải đáp. Hoàng “cận” đã đủ dũng cảm để kể về biến cố năm xưa khiến Quyên qua đời và Hoàng luôn sống trong day dứt. Cuối cùng thì các thành viên cũng đã giãi bày hết những đau khổ, dằn vặt khi bao năm nay ai cũng nghĩ mình có lỗi trong cái chết của Quyên, và bây giờ có thể buông bỏ nỗi đau quá khứ.

Ngân và Viễn đã đến với nhau

Viễn và Ngân cũng đã không còn hiểu lầm đối phương, Ngân cuối cùng cũng nhận ra rằng Viễn chưa bao giờ ngừng hướng về cô và bây giờ chẳng còn gì ngăn cản hai người đến với nhau. Hai người đã kịp có một em bé siêu đáng yêu.

Chỉ riêng Tú là nhận cái kết mở. Tú chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với Đức, cũng đã quyết tâm khép lại mối tình đơn phương kéo dài cả chục năm với Bách, cũng chẳng đón nhận những lời thả thính nhiệt thành của Hiếu. Nhưng ở cuối phim, Hiếu đã trở về tìm Tú sau thời gian dài ra nước ngoài giải quyết sự cố của công ty.

Tú và Hiếu có cái kết mở khiến khán giả tiếc nuối

Chính vì chưa được thấy Tú và Hiếu chính thức hẹn hò, nhiều khán giả đã mong nhà sản xuất làm phần tiếp theo cho Cách Em 1 Milimet, để tập trung hơn nữa vào Tú và Hiếu khi đã thành đôi cũng như cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của Ngân và Viễn. Phải lâu lắm rồi phim giờ vàng VTV mới có tác phẩm được yêu thích đến mức người xem mong phần tiếp theo.